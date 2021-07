En medio de críticas a Conajzar, Senado pospone tratamiento de proyecto de ley de tragamonedas

La senadora Esperanza Martínez solicitó que se posponga el tratamiento del proyecto de ley que regula las máquinas electrónicas tragamonedas que funcionan en sitios comerciales, con el fin de consensuar la propuesta con las partes involucradas. Recordó que semanas atrás, un grupo de explotadores de esos aparatos había realizado una manifestación en protesta al contrato que mantiene la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña, y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz. Señaló que si bien no está regulado en sitios no exclusivos de juegos de azar, el sector desea operar legalmente y ya no sea “sometido al chantaje” con la nueva reglamentación impuesta.

Conforme denuncian los afectados, “agentes oficiales” de iCrop SA comunican a los negocios que deben someterse al censo y catastro de las máquinas tragamonedas; caso contrario, el uso de estas será considerado como clandestino y se les advierte que se exponen a una intervención del Ministerio Público y las sanciones estipuladas por operaciones ilegales. Mencionaron ademas que a través de una simple resolución, Conajzar atropella funciones de las Municipalidades.

Sobre el punto, el senador Blas Llano, quien lideró la iniciativa parlamentaria junto a otros legisladores, respondió que en 2019 se presentó dicho proyecto y se reporta excesiva demora su tratamiento, por lo que se manifestó en contra de volverlo a posponer.

Resaltó que se debe prohibir la explotación de esas máquinas en sitios que no sean salones exclusivos de juegos de azar porque se encuentran al alcance de los niños y adolescentes, además de que sólo una empresa, iCrop SA, es la beneficiada con el contrato y que de lograr su meta de regular 50.000 máquinas en todo el país, tendrá una ganancia de US$ 1,5 millones mensuales.

El senador Enrique Bacchetta consideró por su parte que existen suficientes elementos para que la Cámara Alta solicite al Ministerio Público que investigue dicho contrato.

Por su parte, el senador Sergio Godoy observó una cuestión legal del tratamiento de dicho proyecto, que debería surgir en Diputados, ya que es el nexo con las representaciones locales del país y la iniciativa de prohibición de las máquinas en locales comerciales no exclusivos de juegos de azar afecta a las ordenanzas municipales.

Mario Abdo Benítez respalda contrato irregular

La senadora Esperanza Martínez recalcó la postura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien mantiene en su cargo como presidente de Conajzar a José Ortíz, pese a las serias criticas y serie de irregularidades detectadas en el contrato directo con la firma que regula las tragamonedas del país.

Mencionó que no es la primera vez que Ortíz es salpicado por serios cuestionamientos y que se intentó interpelarlo pero no se lograron los votos. Eso fue cuando se descubrió que quinieleros no pagaban sus deudas pese a que esos recursos son destinados a los veteranos.

ABC confirmó que en medio de estas críticas a su gestión, Ortíz se encuentra de vacaciones. Hace semanas que en reiteradas ocasiones se intentó lograr una entrevista con él, pero nunca contestó las llamadas ni mensajes enviados a su celular.