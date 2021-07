Bancada liberal solicitará intervención de la Gobernación de Central

Los concejales liberales Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Dilio Ortíz, Benita Jara y Derlis Larroza, son los que impulsan el pedido de intervención, a raíz de la denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). En la denuncia se califica de “grosero” el reemplazo de las facturas para respaldar la ejecución de los fondos de US$ 1 millón que le fueron otorgados a la Gobernación de Central cuyo administrador es Hugo Javier González (ANR cartista).

Hugo Javier: “Me pongo a total disposición del Ministerio Público”

Los votos decisivos para la aprobación del pedido de intervención giran en torno a cuatro ediles; Mario Aguilera (PLRA del equipo de Dionisio Amarilla), presidente de la Junta Departamental, Atilio López (PLRA del equipo de Efraín Alegre), Jorge Rolón (PLRA del equipo de Efraín Alegre) y Miguel Villagra (Patria Querida).

“Dios quiera que tengamos los números para poder alcanzar los votos necesarios para pedir la urgente intervención de la Gobernación de Central en vista a los escándalos surgidos en estos últimos días”, dijo el concejal Adrián Billy Vaesken.

El edil opositor agregó que “sorprende de sobremanera que la gobernación presentó nuevamente una rendición de cuentas paralela a la que ya se presentó”. Vaesken repudió el intento de blanqueo y calificó el hecho como “bastante grave”.

Al ser consultado sobre la cantidad de votos que el pedido ya tiene a favor agregó que inicialmente la bancada “A del PLRA” cuenta con siete votos. En total son 21 ediles departamentales.

“Tengo entendido que también Patria Querida a través de las redes sociales ya ha anunciado que el voto de su concejal departamental va a votar por la intervención y ahí seriamos ocho. Bueno nos faltaría tres, tenemos a tres correligionarios que siempre están votando a favor del gobernador de Central y esperemos que entren en razón y puedan votar a favor de la transparencia”, indicó el concejal liberal.

Evidencias apuntan a intento de “blanqueo” en Gobernación, dice titular de la SET

Vaesken explicó que las denuncias sobre irregularidades cometidas en la institución departamental, no solo son de ahora, sino que, en años anteriores también ya fueron denunciados otros hechos.

“Nosotros el año pasado ya hemos denunciado estos graves hechos a la Contraloría General de la República (CGR). La Gobernación de Central siempre acostumbraba a transferir a las comisiones vecinales del Departamento Central de estos montos. Lastimosamente con la administración de Hugo Javier González, esta administración colorada, cartista, se ha divorciado de las comisiones vecinales y ha transferido todos los fondos solamente a dos oenegés, en todo este periodo de tres años. Eso nos llamó la atención poderosamente y denunciamos a la CGR vía nota, este año, en el mes de febrero, hace una observaciones y pide un descargo al ejecutivo departamental y tengo entendido que esa auditoría aún no está finiquitada y en ínterin a eso surge lo del US$ 1 millón”, dijo Vaesken.

Agregó que ejerciendo su rol de contralor, junto a otro concejal, Roque Ávalos, verificaron las facturas que se encuentran en la rendición de cuentas de la gobernación en el portal de la CGR. Respecto al gobernador Hugo Javier, sobre su intento de deslindar responsabilidad en el caso que hoy se investiga, el edil indicó que él mismo “es el principal ordenador de gastos, custodio del patrimonio de la Gobernación de Central”.

“No puede sacar la nalga de la jeringa. La ley presupuestaria dice que el ordenador de gastos es el responsable de ejecución del dinero público, en este caso, de los fondos por el covid. Hay sospecha de un hecho punible bastante grave y es de conocimiento público y es avalado de los organismos de control”, refirió Billy Vaesken.

El concejal departamental dijo además que no cuentan con los informes del ejecutivo departamental sobre el detalle de las obras realizadas ya que en las facturas presentadas en la rendición de cuentas no se indican los lugares donde se hicieron dichas obras. Explicó que se encuentran imposibilitados para realizar las verificaciones ya que la administración del gobernador no facilita los informes solicitados.

Finalmente dijo que la intervención puede surgir tanto en la Junta Departamental como en la Cámara de Diputados.

Califican de “grosero” el reemplazo de facturas falsas en Central

Leales al gobernador

Últimamente catorce concejales de diferentes partidos políticos responden a la gestión del gobernador de central Hugo Javier González (cartista). Los mismos siempre votan a favor de los pedidos del administrador departamental y en contra de los pedidos de informes de los opositores liberales.

Los ediles colorados son Crispín Vallejos, Gustavo Machuca, Enrique Ojeda, Alejandro Núñez, Walter Maciel, María Sixta Estigarribia, Jadiyi Ibarrola, Óscar Delvalle, Esmilce Bobadilla y Derlis Maciel.

Los liberales Atilio López, Mario Aguilera (presidente de la Junta), y Jorge Rolón, además de Miguel Villagra del Partido Patria Querida, también son leales a Hugo Javier.