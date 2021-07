La deuda de Itaipú con Eletrobras fue refinanciada varias veces, con fuertes aumentos

El documento del ente contralor indica que Itaipú contrató préstamos con Eletrobras entre los años 1975 y 1986 por un monto de US$ 7.977.031.703, de los que US$ 4.638.097.440 fueron destinados a inversiones y US$ 3.338.934.263 al pago de las cargas financieras de los préstamos que contrajo. Sin embargo, a pesar de estar cubierto el pago de las cargas financieras de los préstamos destinados a inversiones con los préstamos para el pago de las cargas financieras, todos estos fueron refinanciados por US$ 7.174.146.933 con el Contrato N° ECF-1218/91, que representa la refinanciación del 90% del monto total de los préstamos obtenidos, sobre los que se volvieron a aplicar las cargas financieras, a una tasa de interés del 10%, añade.

Resalta que el Contrato de Préstamo N° 1218/91, al ser refinanciado en 1997, aumentó de US$ 7.174.146.933 a US$ 13.219.679.331, causando un incremento del importe refinanciado de US$ 6.045.532.398, suma que representa un aumento del 46% del saldo deudor del referido préstamo, desde 1991 a 1997, refinanciado con el Contrato N° 1480/97.

Asimismo, el Contrato de Préstamo N° 1218/91, refinanciado por US$ 13.219.679.331, representa el 81% del total del monto refinanciado con el Contrato de Préstamo N° 1480/97, de US$ 16.225.001.360.

Además, detalla que se contrataron cuatro préstamos por valor de US$ 316.836.985, de los cuales US$ 182.850.781 se destinaron a inversiones y, US$ 133.986.204 fueron destinados a cubrir las cargas financieras de los mismos préstamos. “Sin embargo, a pesar de estar cubierto el pago de las cargas financieras de los préstamos destinados a inversiones, con los préstamos destinados al pago de las cargas financieras, todos estos préstamos fueron refinanciados por US$ 310.114.871 con el Contrato N° ECF-1219/91, lo que representó la refinanciación del 98% del monto total de los préstamos obtenidos, sobre los que se volvieron a aplicar cargas financieras a una tasa de interés del 10%”, especifica el documento.

A un año de haberse firmado el contrato de refinanciación N° ECF-1480/97, en el que se consolidaron los saldos deudores de los préstamos vencidos y a vencer a favor de Eletrobras, ya desarrollados con anterioridad, esta empresa estatal brasileña procedió, a finales de 1998, a realizar la cesión del 70% de las acreencias que poseía en Itaipú al Tesoro Nacional Brasileño, situación que quedó formalizada internamente entre ambas entidades de origen brasileño, sin mediar una resolución de aprobación del Consejo de Administración del ente binacional, siendo la entidad deudora propiedad, en partes iguales, del Estado Paraguayo y del Estado Brasileño.

Las irregularidades detectadas por la CGR demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño y en perjuicio de la ANDE y del Estado Paraguayo, a pesar de ser Itaipú propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, concluye.