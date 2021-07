Informe de Contraloría amerita un análisis profundo, señala el presidente de la ANDE

En relación al informe final de la Contraloría General de la República (CGR) relacionado con el Examen Especial a la deuda de Itaipú en el periodo comprendido entre 1985 y 1997, que impactó en la aplicación de su tarifa, el presidente de la ANDE y miembro del Consejo de Itaipú Binacional, dijo que valora y respeta las conclusiones del órgano constitucional. “Considero que el tema en cuestión amerita un análisis exhaustivo y profundo en el ámbito de Itaipú Binacional, para tener una opinión calificada sobre los resultados de los trabajos de auditoría realizados por el máximo organismo de control de la República”, sostuvo.

Agregó que luego de ese proceso se podrá, finalmente, tomar las decisiones que más le convengan al Paraguay.

En la conclusión del informe, resultante de la verificación de los informes y documentos a los que tuvo acceso la CGR, proveídos por la Itaipú, relacionados con la deuda de la entidad binacional, se destaca que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1984 a 1996, a excepción del año 1991, “fue en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, e incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad, señala.

Lea más: ANDE pagó US$ 984,7 millones más a Itaipú porque la binacional no aplicó la tarifa del Tratado

“Al aplicar Itaipú la tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, dejó de percibir el importe de US$ 1.757.128.833,22 y generó una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras”, resalta el documento.

Asimismo, ante una situación similar de incapacidad de pago (como la que aquejó al Brasil entre 1985 y 1997), Itaipú le financió sus facturas vencidas a la ANDE de los años 1999, 2000 y 2001 (febrero) a una tasa del 12% anual. En igualdad de condiciones, la misma alternativa de financiamiento se pudo haber dispuesto para el Brasil ante la imposibilidad de pago de la tarifa establecida en el Tratado, para así evitar transgredir lo estipulado en el mismo. Sin embargo, en ese caso se optó por una medida “que generó beneficios a Eletrobras y el Estado Brasileño”, añade el informe.

En otro punto, la CGR da cuentas de que Itaipú facturó a la ANDE entre 1998 y el 2020 US$ 4.894.198.255 por la venta de 228.623.299 Kw de potencia; sin embargo, la suma que le debió facturar la binacional, si se mantenía constante la tarifa en 17,10 US$/Kw en ese entonces, debió ser US$ 3.909.458.412. La diferencia, de US$ 984.739.842, por ende, es la cifra que pagó de más.