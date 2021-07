Las heladas de junio afectaron al maíz y otros cultivos y esta semana enfrentan de nuevo los rigores del clima

Las buenas prácticas de cultivo y la experiencia permiten salvar los cultivos pero, desde luego, el agricultor depende del clima. El Ing. Agr. Cristaldo habló de la producción local y cómo incidieron las heladas del mes pasado, mientras azota de nuevo el frío por estos días.

“Nuestra producción toda es a la intemperie, dependemos del clima, que tiene una incidencia muy alta, no podemos manejar al clima, pero sí nuestros cultivos y las parcelas y se adecuan las prácticas de manejo para tratar de amortiguar el impacto negativo después de una helada”, relató.

Específicamente, las heladas del 29 de junio afectaron fuertemente los cultivos del maíz, según el ingeniero, porque se atrasaron las cosechas de soja y de maíz y todavía no estaban con el grano lleno, y con esa postura si les toma una helada el perjuicio es grande, y ocurrió. Hubo una pérdida de 40 a 50% del maíz, productos frutihortícolas que no tienen protección, las pasturas, que también afectan la producción de carne y de leche. El impacto va en cadena en la producción de campo”, refirió.

Cómo amortiguar los perjuicios

El experto dijo que se trata de manejar las épocas de siembra para que cuando lleguen estos eventos más fuertes no perjudiquen tanto a la planta. Pero hay años como este en que no se pudo evitar los perjuicios al maíz.

Otro grano, el trigo sembrado más temprano, también tiene afectación por el frío de esta semana, según especificó, mientras que el sembrado más tardío va a escapar de esta situación.

Técnicas de manejo para aplacar los impactos

Cuando se produce una helada, siempre según Cristaldo, en productos frutihortícolas si se cuenta con instalaciones de riego se pueden regar. Si hay más humedad impacta menos; lo otro es tener cobertura e invernadero.

En cultivos de pasturas

“En cultivos en las pasturas de campo de pastoreo es complicado. La siguiente etapa: viene un agosto seco, con mucho calor y los incendios. Ya vivimos eso, es cíclico. Los incendios de pastizales en general son provocados o accidentales y causan mucho daño”, recordó.

Los más perjudicados

“Las heladas afectaron a frutas, hortalizas, las pasturas, el maíz y el trigo, sobre todo en la etapa que le tomó, el 29 de junio. Si están con los granos llenos, con la mazorca cargada, la helada no perjudica. Si está con espiga y en grano lechoso, el grano no lleno, se congela el tallo y las venas de la planta, muere la espiga y no produce nada o un triguillo de mala calidad”, ejemplificó.

Las frutas y hortalizas que no tienen protección se echan a perder también. La helada anterior afectó un 50% al maíz, hortalizas como el tomate en ciertas regiones al centro y al sur, sobre todo, remarcó el ingeniero agrónomo Cristaldo.