El EPP ya mató a 72 personas desde sus inicios

Pasaron 24 años desde la primera vez que se escuchó hablar en Paraguay de un particular grupo de delincuentes provenientes del distrito de Choré, que asaltaba bancos y, tras su objetivo, perpetraba variados golpes delictivos en todo el departamento de San Pedro.

Si bien sus inicios fueron “tímidos” y se los podía catalogar como delincuentes comunes, posteriormente aspiraron a más y no pasarían muchos años para que comenzaran a generar terror principalmente en el Norte. Y la expresión terror no es exagerada, pues en sus apariciones, los miembros del EPP no dudan en asesinar a sus víctimas, que, en los últimos años, ya no necesariamente fueron de estrato económico elevado, factor que ellos utilizan para justificar ideológicamente sus crímenes. En muchos casos, las víctimas fatales fueron personas humildes, a las que nada tenían que reclamarles ni tenían culpa alguna en el contexto de la “lucha de clases”.

Lea: Tres militares del CODI mueren en un brutal atentado del EPP en San Pedro

De asaltabancos a grupo “ideológico”

Con los años, dejaron de ser la “banda de Choré” para pasar a autodenominarse Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un brazo radical del extinto partido de izquierda Patria Libre.

Conforme adquirieron nuevos miembros, los crímenes que cometieron fueron haciéndose más violentos, volviéndose tristemente habituales los secuestros y atentados terroristas, principalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.

En 24 años de existencia, la fatídica lista de asesinatos cometidos por el grupo criminal aumentó llegando a 72 muertos, contando a los tres militares asesinados ayer en San Pedro, en el límite con Concepción y Amambay.

Jóvenes vidas perdidas

El sargento 1° de Infantería Lauro Monzón Acosta, de 30 años; el sargento 1° de Infantería Eulalio Espinoza, de 29, y el sargento 1° de Material Bélico Mauricio Pérez Paredes, de solo 26 años, encontraron la muerte ayer, jueves 29 de julio, cuando el EPP atacó el camión militar en el que se trasladaban.

Así, sin esperarlo, engrosaron la lista de víctimas fatales del EPP, que ayer pasó la barrera de las 7 decenas.

A la fecha, son 72 las personas que perdieron la vida a manos del grupo criminal en un total de 141 atentados. De esta cifra de muertos, 14 eran militares, 18 policías y 40 civiles.

Más info: Atentado en el norte: destrozos evidencian potente detonación

Burlan a las fuerzas de seguridad

Como se puede notar, ni siquiera las fuerzas del orden han sido impedimento para esta banda criminal que se ha caracterizado por burlar operativos, enfrentarse con los militares en refriegas y también atacar por la espalda a los efectivos sin que estos siquiera esperen el ataque.

Lea más: Horqueta: Detonan bomba y destrozan camioneta en una estancia

Dieron muerte a indígena

Antes del último ataque, el más reciente crimen que cometió la banda se remonta al pasado 6 de abril, cuando mató a la indígena Gladys Gauto, de 39 años. El asesinato ocurrió en la falda del Cerro Guasu, a 30 kilómetros de donde ayer perdieron la vida los tres militares.

Lea: EPP ejecuta a una madre indígena frente a sus hijos en Cerro Guasu

Una emboscada similar a la de 2016

Los ataques fueron numerosos y es imposible citarlos en su totalidad, aunque hay atentados puntuales que se deben mencionar por su importancia y también por el parecido con el ataque ocurrido ayer, jueves 29 de julio.

La emboscada que los criminales utilizaron ayer para matar a tres militares es muy similar a la que usaron en el atentado del 27 de agosto de 2016, en el que acabaron con la vida de ocho militares en Arroyito, departamento de Concepción. En aquella oportunidad también explotaron un artefacto para matar a sus víctimas. Este ataque es considerado como uno de los más letales del grupo armado.

Antes de ese crimen, el golpe que había registrado la mayor cantidad de víctimas había ocurrido el 17 de agosto de 2013 en Tacuatí, dos días después de la asunción al gobierno de Horacio Cartes. En esa ocasión perdieron la vida cinco personas.

Lea: El atentado más cruel del EPP en 19 años

Más ataques a uniformados

Yendo un poco más atrás en el tiempo, los agentes de la fuerza del orden habían caído a manos del grupo criminal en julio de 2015. En aquella ocasión, primero perpetraron un golpe en la zona de Pacola, departamento de Amambay, donde asesinaron a dos efectivos policiales a los que despojaron de sus armas e incendiaron una patrullera. Dos días más tarde, en Yaguareté Forest (departamento de San Pedro), asesinaron a tres efectivos durante una emboscada tras la cual quemaron dos patrulleras.

Mientras la ola de terror prosigue y lamentablemente las autoridades del orden siguen siendo tomadas por sorpresa, resulta preocupante que los paraguayos vivamos en permanente zozobra, sobre todo los productores de la zona norte del país, que residen en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, y que tristemente no pueden trabajar tranquilos, viviendo amenazados con mensajes intimidatorios de los criminales, teniendo que darles dinero a cambio de paz y estando a la espera de ser la siguiente víctima.