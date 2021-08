Nicanor lanza mensaje directo al cartismo y rechaza candidatarse para la ANR

No se puede negar que lo que pueda decir el hombre cercano a Abdo puede pesar dentro del tablero político. El expresidente de la república quiere hacer entender a la dirigencia (Aquí se incluye por obvias razones a Horacio Cartes y sus adeptos) que él en su momento también se creyó dominador y no pudo prosperar. Recordó que la historia colorada demostró que aquel que haya intentado “ponerse encima” del partido, fracasó.

Recordó el caso del exdictador y expresidente del Paraguay, Alfredo Stroessner. Duarte hizo memoria y comentó que cuando este quiso hacerlo, hubo fisuras y luego terminó con su derrocamiento del gobierno.

Sobre Cartes se limitó a decir que está habilitado para postularse y que no está vetado. Asegura que no sabe lo que él está pensando sobre presentarse o no para la ANR.

Al ser consultado sobre su nombre para presidente de los colorados, Duarte Frutos fue claro diciendo que no es el momento, y que el objetivo ahora es trabajar por las candidaturas de cara a las elecciones municipales del 10 de octubre, pues proponer su nombre es como sabotear el proceso vigente. Expresó que ya encabezó dos veces el partido y que es hora de renovar los cuadros con nuevas figuras y pensamientos que les devuelvan la confianza de la ciudadanía. Llegó a deslizar en un momento dado que se acercaron “amigos y compañeros” para hablar sobre el futuro de la ANR y que le propusieron que integre la mesa directiva.

En relación al tema ANR, deja en manos de los actuales líderes para que configuren el escenario. Los actuales hombres fuertes y que encabezan los movimientos más importantes son el presidente de la República, Mario Abdo Benítez por Colorado Añetete, y Horacio Cartes de Honor Colorado. Vale reiterar que en los últimos tiempos hubo un intento de unidad plena que no lo fue alcanzada con la intermediación del exdirector de Itaipu, José Alderete que fue el mediador para crear la “Concordia Colorada”.

El Director de la EBY realizó estos comentarios a su salida este lunes de Palacio de Gobierno. En la ocasión refirió los planes que tienen para la ciudad de Pilar, y entregas de Unidades de Salud Familiar equipados por la EBY. También sobre Becas a estudiantes, y un Proyecto Agrícola para organizaciones Campesinas dedicadas a agricultura familiar de Ñeembucú.

Diputados cartistas lanzan la idea

La semana pasada, Basilio Núñez y Derlis Maidana lanzaron por primera vez y en público la posibilidad que Horacio Cartes se candidate para dirigir el próximo periodo del Partido Colorado.

Inclusive, Núñez fue un poco más y contó lo que se estaría planeando en el interior de Honor Colorado: Que Cartes sea presidente de la ANR, e ir pensando en la chapa para las generales del 2023 con Santiago Peña para presidente de la República y como su vice Pedro Alliana.

Afara también suena

Días atrás el actual senador, exvicepresidente de la república en la era Cartes, Juan Afara no descartó su intención de presidir la Junta de Gobierno de la ANR. En una entrevista a ABC Color fue contundente cuando dijo que el partido no necesita ningún patrón. Contó que está totalmente en contra de corporativizar la institución y que el movimiento Añeteté sigue en pie.

Comentó además que le parece fantástico confrontar ideas si es que Cartes se presenta. Veremos que deciden en las urnas los 2.600.000 afiliados, sostuvo.

