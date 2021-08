“El partido no necesita ningún patrón”, desafía Juan Afara

-¿A qué se dedica hoy Juan Afara?

-Soy senador de la nación, presidente de Conaderna (Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales) y vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas...

-¿Cuál es su reacción por esa lista falsa de supuestos colorados que apareció en el padrón de la ANR y que indignó a mucha gente? Aparece hasta Efraín Alegre. ¿Cualquiera puede manipular? ¿Se puede saber el origen?

-Hay que buscar la punta del ovillo. Así solamente vamos a conocer de dónde viene. Tenemos autoridades especializadas en delitos informáticos. Hay que hacer el seguimiento hasta hallar el origen y que estos expertos nos muestren que son eficientes en su trabajo.

-¿Es cierto que usted está considerando lanzar su candidatura para la presidencia del partido?

-Está a consideración del grupo político al que pertenezco. Yo solo manifesté mi intención y mi deseo, pero no depende de mí. Yo soy un militante de la política desde muy joven. Comencé en mi pueblo, María Auxiliadora, donde había que hacer todo. Teníamos que arreglar el puente, hacer caminos. Así fuimos construyendo una comunidad que para mí hoy es un orgullo desde hace 42 años. Me tocó ser intendente, gobernador, consejero en Yacyretá, vicepresidente de la República y soy senador, pero reitero, siempre todo lo que hago es para construir y acompaño al presidente Abdo en el movimiento Añetete desde su candidatura cuando enfrentó a Honor Colorado (2017).

-Se hablaba de que se había debilitado. ¿Cómo volvió a revivir Añetete para hacer esta nueva oferta electoral?

-Si usted mira el mapa político va a notar muy rápidamente qué movimiento ganó la mayor cantidad de municipios en toda la República. Vea compañeros de quiénes y de amigos de quiénes son. Este movimiento nunca desapareció. Yo tengo un movimiento que se llama “Sumando Colorados” y vine a acompañar a Añetete y respondo a la directiva de la agrupación que es liderada por el presidente de la República. Y aquí estoy.

-Sucede en un momento en que las críticas arrecian contra el Gobierno, especialmente por su manejo de la pandemia...

-Todo el mundo tiene derecho a criticar. Pero vea todo lo que se ha hecho, el esfuerzo que hace el Presidente para superar las dificultades que arrastra esta pandemia. Este mal no estaba en el programa de nadie. Hace dos años que estamos así. Murió mucha gente: parientes, amigos. Hay mucha sensibilidad. Pero usted se habrá dado cuenta que apenas comenzaron a llegar las vacunas, la gente se siente más segura. Empieza a cambiar. Hay un gran esfuerzo sin ninguna duda. Hay un gran trabajo personal del Presidente en ese sentido por más que lo critiquen. Pero, además, tenemos que agradecer a los Gobiernos que nos dieron esta gran ayuda. Aparte tuvimos sequía, inundación y se siguió trabajando (...).

-¿Qué lo impulsa a enfrentar este nuevo desafío, bastante osado, de candidatarse a la ANR, si ya ocupó todos los cargos que puede aspirar un político?

-Nunca voy a dejar de creer en la política, pero en la política sana. Estoy dispuesto a lo que sea siempre para ayudar, en este caso para que el partido vuelva a sus raíces...

-¿Está desviado?

-Estoy hablando de institucionalidad, de servicio a la gente. Esta es una asociación de hombres libres. Es la doctrina colorada. Tenemos que desterrar el partido corporativizado...

-¿Se anima a enfrentar a Cartes, su exdupla del 2013?

-Me parece fantástico confrontar mis ideas con quien sea. Tengo mi trayectoria, mi legajo en el partido. Veremos qué quieren nuestros afiliados y respetaremos la decisión del soberano. Son 2.600.000 colorados en condiciones de elegir...

-¿Cuáles pueden ser sus ventajas?

-La gente sabe de mi trabajo. Sabe que cuando toca mi puerta siempre me encuentra. No tendré otras virtudes. He’i háicha lomitã, chéngo kavaju perõ ári ete. A veces ko, ñane akuãve la kavaju piru ári (muchas veces nos queda más cómodo el caballo flaco para cabalgar). La gente ya nos tiene medido a cada uno. Sabe en qué anda uno, qué hace, qué no hace. La kavaju perõ ári ñaimo’ã la ñande libre vea (sobre caballo flaco cabalgamos más libres).

-Jajokuaapa la oñonáko medida, como decía (el exintendente liberal de Pedro Juan) Filemón Valdez...

-(se ríe) Upeichaite (así es). Reitero, sin ofensas, sin agravios, respetando a todos, pero yo tengo mi convicción. Muchos han venido al partido para su beneficio propio. No vino para hacerlo más grande, y menos para fortalecerlo...

-¿Qué cree que le impulsaría a Cartes postularse a la ANR?

-Hay que consultarle a él o a la gente que le propuso. Yo fui fundador del movimiento Honor Colorado, pero cuando me presentaron lo que yo creía que no podía acompañar, lo dije de frente y me retiré de frente, como corresponde.

-¿Por qué se retiró de HC?

-Me retiré cuando Cartes presentó la candidatura de Santiago Peña, un militante del Partido Liberal, a quien afiliaron al Partido Colorado.

-¿Tiene mucho que ver con ese desprecio que se hizo de su figura? Usted habrá esperado ser el candidato a Presidente en el 2018...

-Seguramente yo no iba a servir a los intereses de Cartes. No estuve nunca en su grilla, pero yo estuve siempre al servicio del partido. Yo tengo criterio propio y tengo conducta colorada, tengo disciplina y ahí sigo. El señor Horacio sabe que yo siempre lo respeté y siempre que me respete me va a encontrar así.

-¿Cuál es su opinión de Cartes hoy? Además de militar fuerte en política ofrece mucho empleo...

-Es un hombre vendedor, con mucho dinero y es muy buen dirigente de fútbol.

-¿Y tiene todavía suficiente cuero para la política?

-Yo creo que siempre tiene, cómo no va a tener. Tiene muchas cosas importantes, pero necesitamos institucionalizar de vuelta al partido. El partido no necesita ningún patrón. Requiere de disciplina partidaria, que trabajemos con la doctrina colorada, que los jóvenes quieran volver a afiliarse por convicción, por su historia, por su gloria. Los jóvenes deben volver con sentido de pertenencia a un partido que siempre fue protagonista de la construcción de la República...

-¿Cómo se embarcó con HC?

-Lo conocí tres años antes de las elecciones. Estábamos en una reunión de intendentes en la Gobernación (de Itapúa) y uno de los intendentes dijo: “Vamos a invitarle al presidente del Departamento de Fútbol de la Selección”, que estaba haciendo un gran trabajo. Estaban por viajar a Sudáfrica. Había clasificado (la selección para el Mundial). Le invitamos a un almuerzo los intendentes de Itapúa. Fue la primera vez que lo vi personalmente y hablé con él..

-No se imaginaba siquiera que lo iba a elegir como dupla...

-No. Habíamos comenzado a hablar y así se fueron dando las cosas.

-Y ahora, usted que fue parte del riñón de Honor Colorado, ¿por qué cree que el movimiento perdió importantes plazas en las internas para las municipales?

-Los grandes ganadores en estas internas fueron los dirigentes de cada comunidad. Hay que mirar el mapa y mostrar los números. No hay que distorsionar. Entonces, no todo es dinero en esta vida.

-Claro que el dinero es importante, sobre todo en pandemia, sobre todo cuando no hay empleo, sobre todo en política...

-Yo disiento con usted. No es todo dinero en un partido político, sobre todo en el Partido Colorado. El partido Colorado es un sentimiento. La gente está por amor, trabaja en su comunidad identificado con el partido. Busca mejorar su bienestar buscando el camino a través del partido. Entonces, es una tradición. Es un sentimiento y hay cosas que no se pueden comprar.

-¿Y cómo le ve a la oposición, que está esperanzada en forzar el relevo, que es normal en democracia?

-En democracia, el soberano es el pueblo. Yo sigo creyendo que el Partido Colorado tiene a los mejores y vamos a poner todo nuestro empeño.

Hugo Ruiz Olazar