Defensa ataca trabajo fiscal y pide absolución de Óscar González Daher

El abogado Claudio Lovera presentó hoy sus alegatos finales en relación al exsenador cartista Óscar González Daher y cuestionó la labor investigativa de los agentes fiscales de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, en el juicio oral y público que inició el 15 de febrero.

El defensor inició sus alegatos solicitando la nulidad de la pericia contable, presentada por los fiscales como prueba en contra de los acusados, argumentado que la propia Lic. Elizabeth Benítez admitió durante su declaración que ella no elaboró la pericia contable sino que suscribió el análisis realizado por un funcionario de la Seprelad, a quien identificó como José Armoa.

Lovera agregó que el citado funcionario no fue designado como perito y, por lo tanto, no pudo haber intervenido en la pericia contable del Ministerio Público. Como Armoa sí lo hizo, el letrado fundamentó que se debe anular la pericia, debido a que se violó las reglas de designación de la pericia y la defensa no tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Enriquecimiento ilícito

Luego de cuestionar la pericia contable el abogado Claudio Lovera intentó desvirtuar la hipótesis del Ministerio Público para pedir la absolución del exsenador Óscar González Daher del hecho punible de enriquecimiento ilícito.

Lovera argumentó que según los fiscales, el exlegislador colorado nació en el mundo económico en el 2008, cuando que para ese año ya poseía muchos bienes muebles e inmuebles, además de cuentas bancarias. Criticó además que la fiscalía no haya analizado el patrimonio de la esposa de González Daher, la escribana Nélida Josefa Chaves, como exige la ley cuando se investiga un presunto caso de enriquecimiento ilícito en la función pública.

“Hay una violación al tipo penal. En la tipicidad objetiva exige la verificación de las legítimas posibilidad del funcionario público y su cónyuge, pero en este caso no hubo investigación alguna respecto al patrimonio de la esposa del señor Óscar González Daher”, puntualizó el defensor.

Añadió que según un informe de la propia Secretaría de Estado de Tributación, la esposa del exsenador acusado tuvo ingresos por G. 35.000 millones en un lapso de cinco años, de los cuales el ingreso neto fue de G. 15.000 millones. Indicó que esto es relevante para la defensa, ya que su defendido está acusado por un presunto enriquecimiento ilegal de G. 5.826 millones, entre los años 2008 y 2018.

Lavado de dinero

Respecto al hecho punible de lavado de dinero, que según los fiscales se cometió a través de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia, el abogado Claudio Lovera también requirió la absolución de culpa y pena de OGD de este hecho punible, ya que según manifestó los fiscales del caso no atribuyeron conducta alguna al exparlamentario colorado, en cuanto a este hecho punible.

Detalló que la sociedad anónima se constituyó en el año 2009, teniendo a Óscar González Daher como uno de los accionistas, quien en ese mismo año dejó la sociedad. Destacó al respecto que las conductas atribuidas por el Ministerio Público, en relación al enriquecimiento ilícito, supuestamente se cometieron en el año 2016.

Declaración falsa

Lovera afirmó asimismo que corresponde la absolución del exsenador cartista del hecho punible de declaración falsa, ya que a su criterio la perito Elizabeth Benítez mintió al atribuirle a Óscar González Daher que en la declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República el 1 de setiembre de 2016, supuestamente no declaró 29 inmuebles.

Indicó que la profesional que firmó la pericia contable “le creó inmuebles” a su defendido, teniendo en cuenta que en el juicio oral quedó probado que la perito se equivocó al atribuirle otros 16 inmuebles al exparlamentario colorado.

El defensor fundamentó también que el Ministerio Público violó el principio de congruencia porque en la acusación y el auto de apertura atribuyeron a OGD la omisión de varias cuentas bancarias en sus declaraciones juradas ante la Contraloría, entre ellas una del Banco Sudameris con saldo CERO, pero en los alegatos finales los agentes fiscales aseguraron que esa cuenta bancaria, a la fecha de la declaración jurada, tenía más de 257.000 dólares.

“Este es un caso en el cual se busca una condena penal creando dudas, lo único que hizo el Ministerio Público en sus alegatos finales fue crear dudas. No se puede construir una condena de ningún habitante de la República sobre la base de que el propio órgano de persecución penal genera dudas”, enfatizó el abogado defensor.

Comiso “no corresponde”

En cuanto al comiso especial que solicitaron en sus alegatos finales los agentes del Ministerio Público, por G. 5.826 millones con relación a Óscar González Daher y por más G. 51.000 millones respecto a su hijo, el abogado Claudio Lovera expresó que no corresponde porque no fue advertido de manera previa a los acusados, como exige la ley.

“Ni en la acusación ni en el auto de apertura a juicio, y mucho menos en los alegatos iniciales la fiscalía habló del comiso especial. Esa figura apareció recién en los alegatos finales, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional”, mencionó Lovera.

Finalmente, expresó que si el Tribunal de Sentencia entiende que el exsenador Óscar González Daher tiene que ser condenado, lo que corresponde a su criterio es 1 año de pena privativa de libertad.

Juicio continuará el lunes

El juicio oral y público continuará el lunes 9 de agosto, desde las 8:00, con la presentación de los alegatos finales con relación a Óscar Rubén González Chaves, también acusado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Posteriormente los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera podrán plantear sus réplicas.

Los acusados tendrán la posibilidad de dar unas palabras finales antes que el tribunal especializado en delitos económicos, integrado por los jueces Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera, pase a deliberar para luego dar a conocer su sentencia sobre la causa.

En principio, estaba previsto continuar el juicio mañana. Sin embargo, en atención a que el juez Riera advirtió a los presentes que coincidía con el día establecido para recibir la segunda dosis de la vacuna anti Covid-19 y prefería ausentarse para prever una eventual reacción adversa, las partes acordaron proseguir el lunes.