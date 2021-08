Senadora de PQ se “desprende” de Zavala y demanda por filiación: “No está afiliado al partido”

En términos prácticos, la senadora Arrúa hizo “la de Pilato” este viernes en una conversación con ABC al opinar sobre las implicancias políticas que podría acarrear para el partido Patria Querida el caso del senador Fidel Zavala, quien fue demandado por filiación por no querer reconocer como su hijo a un bebé nacido de una relación extramatrimonial. La prueba de ADN hecha en el marco de esta situación confirmó la paternidad del ganadero.

La legisladora sostuvo que el caso que atañe a Zavala es “privado” e indicó que los integrantes de su partido deben ser juzgados por sus acciones políticas. “Para mí, la credibilidad de la organización pasa por las actuaciones de los actores en las acciones políticas, porque somos un partido político, y nosotros seguimos trabajando de la misma manera que siempre, y problemas vamos a tener siempre, sinsabores vamos a tener siempre, situaciones difíciles vamos a tener siempre y estamos hechos para aguantar eso”, expresó Arrúa.

Lea más: Prueba de ADN confirma paternidad de senador Zavala en demanda de filiación, afirma abogada

Zavala no quiso al principio reconocer la paternidad de su hijo, fruto de una relación extramatrimonial. Sin embargo, Susana López de Quevedo, su abogada, dijo ayer que la prueba de ADN confirmó que él era el padre y que la demanda por filiación llegaría a su fin para que se pueda iniciar el proceso con respecto al ofrecimiento de la asistencia alimenticia al niño.

López de Quevedo, en ese sentido, señaló que el senador ofreció, como medida cautelar, una suma “más que generosa” en concepto de asistencia alimenticia –de G. 10.000.000 mensuales- y agregó que Zavala, desde el momento de la gestación, ya se hizo cargo de los gastos, por lo que no correspondería un procesamiento por incumplimiento del deber del cuidado.

Lea más: Madre del hijo de Zavala pide mensualidad provisoria de G. 20 millones

“Las cuestiones particulares son cuestiones particulares, y si quieren hablar al respecto tienen que hablarlo con él y no conmigo. Y, por otra parte, estoy segura de que él va a hacer lo correcto para la criatura. Yo no hablo de esto con él, soy respetuosa de los espacios de la gente”, añadió Arrúa.

La senadora explicó que, dentro del seno de Patria Querida, un partido provida y profamilia que defiende los valores cristianos y, en ese contexto, la fidelidad dentro de las uniones matrimoniales, no se habló del caso de Zavala.

“Para mí, no puedo decir si es políticamente irrelevante o no, eso van a decirnos los resultados del partido después, pero yo no puedo aceptar que esto afecte la credibilidad del partido, porque la credibilidad del partido pasa por las acciones”, insistió.

Lea más: Demanda de filiación: Se presume que es el padre cuando se niega sin causa justificada

Sin embargo, pese a ello, Arrúa marcó distancia de Zavala, de quien dijo que “es una figura del partido, pero no está afiliado al partido. El líder del partido es Sebastián Villarejo, que quede claro. (Fidel) es una figura del partido, pero no está afiliado al partido, para que quede claro (…) Nosotros somos un partido de cuadro que no tiene casi afiliados”, dijo al respecto.

Situación de camioneros

Sobre el paro de camioneros y la exigencia que tienen en torno a la aprobación de la ley de fletes, Arrúa contó que su bancada rechazó el documento en el Senado porque no está de acuerdo con la presión que ejercen los manifestantes.

Lea más: Policía cuida a camioneros agresivos y no a la ciudadanía, señala abogado penalista

“Hay que analizar. Está bien que busquemos de alguna manera regular y resolver los problemas que dicen que tienen, pero se debe tener participación de todas las partes”, sostuvo. Además, detalló que el apartado en que se establecía un 25% de ganancia obligatoria como parte de las operaciones “ya se sacó”.

Lea más: Senado aprueba en general la “ley de fletes” y camioneros siguen en paro

“¿Quién gana el 25%? Eso ya se sacó, un montón de cosas ya se sacaron. Nuestra postura de rechazo por el procedimiento que se está utilizando. Sí estamos a favor de hacer audiencias públicas y de convocar a todas las partes. Es delicado hacer un proyecto de ley acá (…) Creo que hay camioneros que no saben de qué trata el proyecto y muchos de ellos no quieren ser parte del paro”, finalizó.