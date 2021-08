Prueba de ADN confirma paternidad de senador Zavala en demanda de filiación, afirma abogada

“El test laboratorial confirmó la paternidad. Ayer hemos retirado los resultados que confirmaron la paternidad; por tal motivo, el señor Zavala seguirá cumpliendo con sus obligaciones y con los derechos emergentes de esa patria potestad”, sostuvo la abogada López de Quevedo a la 780 AM.

Según informó la representante legal del senador de Patria Querida, su defendido estaría culminando el juicio de demanda de filiación, con la confirmación de la paternidad, para iniciar el proceso con respecto al ofrecimiento de la asistencia alimenticia al niño que fue promovido por Zavala.

Igualmente, comentó que su defendido asumió sin ninguna orden judicial someterse a la prueba genética para conocer si tenía algún vínculo sanguíneo con el niño en cuestión.

López de Quevedo, en ese sentido, señaló que el senador ofreció, como medida cautelar, una suma “más que generosa” en concepto de asistencia alimenticia –de G. 10.000.000 mensuales- y agregó que Zavala, desde el momento de la gestación, ya se hizo cargo de los gastos, por lo que no correspondería un procesamiento por incumplimiento del deber del cuidado. “En ese caso, no existió nunca, ni en la gestación ni el parto. No existe ningún incumplimiento pasivo de procesamiento”, declaró.

Sobre el criterio aplicado para determinar el monto, indicó que “fue un cálculo bien generoso” y agregó que se sustenta en lo que el legislador ya venía aportando.

La abogada también refirió que el acuerdo legal con respecto al monto de la asistencia alimenticia ya depende exclusivamente de la madre del niño, pues indicó que, en caso de rechazo por parte de la mujer, se tendrá que recurrir a un juicio controversial.

Agregó que si se recurre al juicio será el juez interventor quien establecerá el monto a entregar por el senador Zavala en concepto de manutención, ya que no existe un porcentaje fijo. “Se debe fijar lo necesario en relación al niño en cuestión”, mencionó.

Asimismo, López de Quevedo comentó que, si bien no conversaron aún con la madre, la abogada de la mujer refirió que –aparentemente- no están de acuerdo con la suma ofrecida.

“El señor Zavala continuará con su postura de apoyar en todo lo que el niño necesite”, sostuvo la abogada del senador, quien también refirió que su defendido estaría dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso.

Demandado por no asumir paternidad

El senador Zavala fue demandando en un proceso de reconocimiento de filiación por una mujer de 25 años que lo acusó de negarse a asumir la paternidad del hijo de ambos, que –según refirió la madre- fue fruto de una relación extramatrimonial, pese a que el legislador costeó los gastos de residencia, parto y otros.

Ante esta situación, ayer el senador solicitó dar inicio al procedimiento de asistencia alimentaria al niño, para lo cual ofrece una mensualidad de G. 10.000.000.