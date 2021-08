Diputados excluye a docentes y personal de blanco de la prohibición de aumento salarial

Los diputados aprobaron por mayoría de votos la inclusión de varias modificaciones, pero principalmente se centraron en lo que hace referencia al artículo 4°, inciso e) del proyecto de ley de consolidación económica y de contención social que presentó el Poder Ejecutivo, que prohíbe aumento salariales hasta fin de año en el sector público.

Los cambios excluyen de esta prohibición a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) e Instituto de Bellas Artes, así como para el personal de blanco de salud pública, este último no estaba dentro de las negociaciones inicialmente planteadas con el Ejecutivo.

Además, se excluyó del inciso d) del artículo 4°, que suspende la implementación del programa de desprecarización laboral del personal contratado del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública, que no es otra cosa que el nombramiento como funcionarios permanentes para que reciban todos los beneficios contemplados.

En principio, la Comisión de Presupuesto había planteado excluir de la prohibición de aumento solo al personal de enfermería, con el argumento de que existe una nueva ley que establece la carrera profesional y que será justicia que también reciban el incremento de acuerdo a la categoría fijada. Sin embargo, el presidente de la comisión, Tadeo Rojas (ANR-cartista) se allanó a una nueva propuesta realizada por el diputado Basilio Núñez (ANR-cartista) de que la exclusión sea para el personal de blanco de Salud y que la suspensión del programa de desprecarización no afecte al IPS ni a Salud.

Ley de presupuesto

En el caso de los docentes del MEC, INAES y Bellas Artes, con esta modificación se mantendrá en vigencia lo que establece el artículo 254 de la Ley N° 6672, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, sobre las condiciones para el pago del incremento salarial.

El referido artículo de la ley indica que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre).

En la sesión extraordinaria, que duró casi cinco horas, exceptuando a algunos opositores que criticaron fuertemente al gobierno por su plan de consolidación y contención social, la mayoría de los oradores manifestaron su apoyo al incremento salarial a favor de docentes y personal de blanco e hicieron constar sus votos claramente ya con tinte electoralista ante las próximas elecciones municipales previstas para el mes de octubre.

Redistribución de recursos

El proyecto de ley engloba la ejecución de programas por US$ 365 millones, que con las modificaciones aprobadas los montos quedaron de la siguiente manera: US$ 262 millones para gastos en salud y programas sociales; US$ 23 millones orientados al subsidio para trabajadores formales suspendidos del IPS; US$ 8 millones dirigidos a la exoneración de servicios básicos y subsidio a independientes.

Asimismo, US$ 20 millones para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cuentapropistas; y US$ 25 millones para el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) que se cubrirá con la emisión de bonos del Tesoro.

Otros cambios aprobados son la redistribución de los montos asignado para algunos programas sociales: para ollas populares de US$ 5 millones previsto inicialmente, se distribuyó US$ 1 millón para el Instituto Nacional del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas (el monto total para esta institución sube a US$ 18 millones).

Derechos del FMI e IVA

Se sancionó también el uso de los derechos especiales del giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 250 millones para financiar parte del plan de consolidación, y que los recursos sean adelantados por el Banco Central del Paraguay (BCP); así como el aporte de US$ 50 millones de Petróleos Paraguayos (Petropar), y las reprogramaciones presupuestarias para reasignar préstamos y saldos para cubrir el resto del programa.

Otros puntos aprobados, tal como lo hizo el Senado, es la eliminación del artículo que suspende la devolución del IVA a los exportadores; y lo relacionado a los cheques sin fondos. En este caso, se extiende excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre, que los bancos de plaza se abstendrán de aplicar y comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación por un año para girar cheques y operar en cuentas corrientes en todos los bancos del país, así como también se abstendrán de aplicar multas a cualquier oro costo que pudiera imputarse.

El proyecto de ley de consolidación económica vuelve de esta manera a consideración del Senado para su estudio en segunda vuelta, instancia en donde se había efectuado una primera modificación el 27 de julio último al proyecto del Ejecutivo. Si acepta la versión de Diputados el proyecto quedará sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación; caso contrario, retornará a Diputados para la decisión final atendiendo que es la cámara revisora.