Obras viales ya comienzan a parar por el bloqueo de rutas de los camioneros

“Diferentes socios del gremio indicaron en una reunión que tuvimos ayer que siguen los cierre de rutas. Se fueron algunos proveedores de fuel oíl y gasoil y no pueden pasar, específicamente en la zona de San Pedro tenemos problemas, también hacia Canindeyú. Al no llegar esos camiones con combustible no tenemos de otra más que parar”, expresó el presidente de Cavialpa.

Citó que se ven afectados, por ejemplo, el recapado y la rehabilitación del tramo Curuguaty-Salto del Guairá, pero que no es el único caso. “Lo mismo pasa en Ciudad del Este, Encarnación, en muchos lugares tenemos ese inconveniente”, manifestó Sarubbi.

A su turno, Díaz de Vivar manifestó que en las zonas de influencia de los cortes se está complicando el paso se materiales y que esto ya paralizó algunas obras, principalmente en la zona norte del país. “Urge un acuerdo para que no empeore esto”, expresó.

Agregó que si el cierre de las rutas continúa, afectará más a la economía. “Hoy estamos tratando de salir de una recesión económica que va a durar más tiempo de lo que la gente imagina y si le vamos a sumar todas estas cosas, cada vez va a ser más lento y costoso salir de la crisis. Cada uno debe poner su grano de arena para salir de esta situación en la que nos dejó la pandemia”, expresó.

Impactará en la economía

Criticó las intenciones del sector de los camioneros por querer fijar precios a través de una ley. “Así como hoy están los camioneros exigiendo el precio del flete, mañana van a venir otros proveedores de servicio que van a querer hacer lo mismo. Si esto ocurre, se va a pretender que por ley fijemos el precio de la ganancia a la soja, la carne, la construcción, alimentos en general. ¿Dónde vamos a terminar? Aprobar esa ley sería el comienzo del fin”, expresó.

Agregó: “Las obras del Norte especialmente ya están paradas por los cortes de rutas. No tengo los nombres de las empresas, pero sé que están paradas”, expresó.

El presidente de la Federación de Camioneros, Ángel Zaracho, lamentó que el Senado haya resuelto postergar el estudio en particular del proyecto de ley de fletes y dijo que seguirán en paro hasta que se estudie (en general, el proyecto ya se aprobó la semana pasada). Señaló que esperan ser convocados por las comisiones, donde los legisladores remitieron ayer la normativa.