Fúster sobre cuestionamientos de UIP: “No existe autoridad moral” para hablar de contrabando

Ayer, desde la Unión Industrial del Paraguay (UIP) señalaron que la corrupción y el contrabando son actualmente los enemigos más lesivos del desarrollo y, por ende, del empleo.

Al respecto, el ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC) sostuvo que ningún sector cuenta con “autoridad moral” para realizar cuestionamientos hacia los procedimientos anticontrabando. “No existe autoridad moral por parte de nadie. Venimos de un gobierno anterior que liberaba prácticamente todas las rutas a los contrabandistas”, subrayó.

Igualmente, reconoció la deuda que aún existe referente al contrabando. Sin embargo, aseveró que las críticas hacia su gestión deben ser objetivas, ya que resaltó que se mejoró en la lucha a diferencia de otras gestiones.

“Esta gente (UIP) debe proteger los intereses de sus asociados. Es ineludible que también existen problemas de contrabando, pero también hay que ser un poco más objetivos en las críticas; no se puede negar que este Gobierno ha realizado incautaciones récord en materia de contrabando”, sostuvo.

Fúster comentó que vienen realizando incautaciones que son de gran importancia para la economía nacional. Además, indicó que está trabajando en conjunto con los países vecinos para fortalecer los controles, aunque acotó que dicho trabajo es “dificultoso” debido a la corrupción de los funcionarios, por lo que lamentó que aún no se logren procedimientos de gran proporción.

También indicó que están trabajando para invertir mayormente en tecnología para intensificar los controles sobre agua. Asimismo, Fúster refirió que pretenden reforzar las verificaciones terrestres, atendiendo al importante ingreso ilegal de productos por esa vía.

En otro momento, dio a entender que por la escasez de recursos deben focalizarse entre los procedimientos contra el ingreso ilegal del cigarrillo o en las tareas anticontrabando referente a otros productos, como las hortalizas.

¿Participó del encuentro con Gafilat?

Por otra parte, el ministro anticontrabando refirió que no fue incluido para participar del encuentro con representantes del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) por una decisión del titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. De igual forma, mencionó que remitió un informe sobre las acciones de la UIC a la organización antilavado.

“Con Gafilat yo no tuve contacto. Me dijeron que yo no era parte afectada. Me pidieron aportar informaciones y envié las informaciones. Con Carlos Arregui mantengo contacto”, declaró.

Puntualizó que en su informe señaló sobre la necesidad de profundizar las investigaciones para descubrir a “los verdaderos financistas del contrabando” y que los procedimientos no solo se limiten a la incautación de productos.