Marito dice que exportación de energía es “una medida temporal”

“Los dos hechos de inversión estratégica para poder retirar el 100% de lo que nos corresponde de las binacionales, se hace en este Gobierno”, enfatizó el presidente esta mañana en un extenso discurso tras la habilitación de los trabajos de adecuación realizados en la Línea Paraguaya Nº 1 de Yacyretá, en la ciudad de Ayolas.

Indicó que recién luego de las obras hechas en el Brazo Aña Cua y también otras inversiones proyectadas para el año que viene en Itaipú el país podrá aprovechar toda la energía de las binacionales. “Tanto escucho soberanía energética, patriotismo y por qué no se hizo esa obra que cuesta 180 millones de dólares nomás, pero nunca se hizo. Ahora estamos construyendo la subestación de Yguazú y su línea de transmisión”, añadió.

Lea más: Piden que el gobierno brasileño no trabe exportación de energía paraguaya de Yacyretá a su mercado

No obstante, el mandatario dijo que se necesita hacer una gran inversión en la ANDE y que el país ya se encuentra en ese proceso. “Porque de nada sirve generar, pero no tener la potencia para consumir a nivel local, para las industrias. La idea nunca fue exportar energía, pero claro que es una medida temporal porque no teníamos la capacidad de consumir toda la energía”, consideró.

En ese sentido, agregó que el objetivo es que la energía generada se quede en el país, para el desarrollo de las industrias y la recuperación de la economía pospandemia. ”La exportación de energía es una medida temporal para que el Paraguay tenga tiempo de crecer y hacer las inversiones necesarias para que podamos desarrollar nuestro país”, enfatizó.

Mario Abdo también destacó que ese enfoque debe convertirse en una política de Estado. “Estas obras se tuvieron que haber hecho mucho antes. Cuando llegamos, no podíamos retirar lo que no corresponde de Itaipú y la EBY, hasta hoy no podemos retirar todo”, cuestionó.

Contó también que los G. 1.700 millones de inversión que están planificados para la ANDE permitirán mejorar la utilización de la energía a nivel local. “Va a a traer posibilidad de instalación de industrias en lugares lejanos y productivos. Un país sin litoral, un país que está alejado de grandes mercados, necesita producir de manera competitiva, de manera segura, para atraer el capital, para que nuestra materia prima y el trabajo de la gente se conviertan -a través de un proceso de industrialización- en valor agregado, con mayores ingresos y desarrollo”, finalizó.

Lea más: Desde Parlasur consultan al canciller por qué Paraguay no vende energía de la EBY al Brasil