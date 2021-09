Elecciones: Con nuevo sistema elige la ciudadanía y ya no los líderes partidarios, dice Ljubetic

Ayer, Ljubetic dijo a ABC que le resultaba llamativo que la nueva ley de desbloqueo permite que un candidato eventualmente pueda ganar una banca teniendo cero votos si la lista de su partido o movimiento era muy votada. Sin embargo, que reúna 5.000 votos puede llegar a quedar afuera si su lista no completa la cantidad para meter a un senador, diputado, concejal, etcétera.

El director de Procesos Electorales aclaró este jueves que consideraba esta como una posibilidad un poco “absurda”, pero que puede llegar a pasar en algún escenario. Ratificó, empero, su total confianza hacia esta nueva modalidad.

Lea más: Con nuevo sistema, candidatos pueden obtener una banca teniendo cero votos

“El sistema va a salir bien, de eso no me quedan dudas. El esfuerzo para que salga bien está hecho. Los que van a entrar son los que el electorado quiera. La ventaja es que ya no se puede comprar el cargo, tampoco se puede hacer de forma arbitraria la selección por parte de los líderes partidarios”, reiteró la autoridad del TSJE.

Lea más: ANR pide volver a listas sábana en debate de Itaipú

Ayer, además, el especialista en procesos electorales afirmó que este sistema cambió el modo de hacer política, así como también la publicidad política. “Hoy la política ya no es sectorial, es individual. No está financiada por los movimientos sino por los candidatos. Hay un cambio radical con este sistema”, remarcó.

Las elecciones municipales serán el próximo 10 de octubre para el periodo comprendido entre este año y el 2025, tras haber sido pospuestas un año por la pandemia del COVID.