Comisión Bicameral podría otorgar hasta 10% de aumento para los docentes

Monges en conferencia de prensa expuso detalles del proyecto de PGN 2022 y de los pedidos adicionales que efectuaron las diferentes instituciones públicas que asistieron a las audiencias informativas, etapa que esta tarde se cierra con la participación el ministro de Salud, Julio Borba; y del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

Explicó que el aumento presupuestario reclamado asciende a más de US$ 342,1 millones, sin contar con los pedidos que realizaría esta tarde el Ministerio de Salud para vacunas, deuda con sanatorios y el incremento salarial que reclama el personal médico.

El legislador dejó en claro que los pedidos adicionales fueron recibidos, pero que se determinó que para ser atendidos tendrán que ser refrendados por el ministro de Hacienda, de tal modo a saber cuáles son las posibilidad reales que tiene el Tesoro para financiarlos.

En cuanto a las solicitudes de aumento salarial y creaciones de cargos planteados por la mayoría de las entidades, expresó no se iba a considerar, pero que existen casos puntuales que no puede dejar de atenderse. Dentro de esos casos excepcionales, dijo que están los denominados crecimiento vegetativos en Educación, universidades nacionales y fuerzas públicas, así como también que funcionarios del Registro Civil de algunas localidades del interior no reciben salario por el trabajo que realizan.

Cuando fue consultado respecto al aumento salarial del 16% que reclaman los docentes del MEC, explicó que el proyecto de presupuesto 2022 prevé 8% y a lo sumo la Bicameral podría subir a 10% a lo sumo con los “fondos de contingencia” que se estaría conformando a partir de recortar la “grasa” del Estado.

Además, hablarían con el ministro Llamosas para ver como se podría eventualmente completar la diferencia en el transcurso del año, en la medida que se incremente la recaudación tributaria.

Costo del incremento

Hacienda había informado anteriormente que el 8% de aumento costaría US$ 73 millones e ir al 16% significaría US$ 120 millones en total, monto que deberá ser financiado con recursos genuinos que están al límite.

La cartera otorgó un aumento del 8% desde este fin de mes y para lo que resta del 2021 para el sector docentes del MEC y otras entidades educativas e incluyó para el ejercicio 2022 este mismo porcentaje, más la posibilidad de que en el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de acuerdo con el ingreso corrientes se pueda llegar hasta el 16%. Los gremios docentes, sin embargo, no están de acuerdo y piden 16% como se había acordado.

El senador Monges también adelantó que se daría curso al planteamiento realizado por Hacienda de elevar el 1,5% al 3% del PIB el déficit fiscal para el año venidero, a fin de no afectar los programas sociales y la ejecución de las inversiones que están en pleno proceso.