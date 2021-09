Es imposible un aumento del 16% para los docentes, adelanta Hacienda

El subsecretario habló en la fecha del incremento salarial previsto para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de otras instituciones educativas, previsto en la Ley N° 6672 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, durante la presentación del informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de agosto.

Haas explicó que a pesar de que el nivel de la recaudación tributaria habilitaría a un incremento de hasta el 16%, es imposible otorgar este porcentaje máximo porque los demás ingresos del Estado no tienen un comportamiento favorable y, a modo de ejemplo, citó a las entidades binacionales que remiten recursos al Tesoro por debajo de lo esperado.

Señaló que el tema ya fue expuesto en las reuniones que mantuvieron con los representantes de los gremios docente porque, según insistió, para el Tesoro es imposible pagar un 16% de suba salarial.

La ley de presupuesto establece el beneficio para los docentes del MEC, del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y el costo del máximo porcentaje se había estimado en US$ 30 millones para lo que resta del año.

Ley de presupuesto

El artículo 254 de la referida dispone que el aumento se otorgará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) de acuerdo con los siguientes requisitos: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el aumento será de hasta el 8%; si el incremento de los ingresos es superior al 15%, el aumento podrá ser de hasta el 16%.

Hacienda propone otorgar 8% e, incluso, ya contempló el impacto que este porcentaje tendrá en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022. A su vez, para el siguiente año prevé un mecanismo similar de incremento, también de hasta el 16% para el último trimestre.

El informe de situación financiera a agosto que dio a conocer la cartera, señala que los ingresos tributarios registraron una variación nominal de 23%. En tanto, los ingresos no tributarios no tienen el dinamismo esperado y se cita que Itaipú registra una caída del 3,7% en su aporte al Tesoro y desde Yacyretá no se pagó nada en estos ocho meses del año.

Ingresos y jubilaciones

Los datos expuestos hoy por la cartera también indican que las remuneraciones del personal crecieron 1,3% y que el 69% de los ingresos tributarios se destinaron a pagar los salarios públicos de la administración central.

El informe indica que de cada G. 100 recaudado en impuestos, G. 26 van a educación, G. 16 al sector administrativo, G. 15 a policías y militares y G. 11 a salud.

El viceministro Haas también fue consultado acerca de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, en donde cada año aumenta el subsidio que otorga el Tesoro para financiar las jubilaciones.

Dijo que están analizando la conveniencia de llevar adelante una reforma de emergencia o avanzar directamente en una reforma total, a fin de no hacer un doble esfuerzo en este tema. En ese sentido, afirmó que están negociando con los diversos sectores de jubilados para lograr los cambios requeridos.