Docentes advierten: “Hoy se acaban las clases”, si no hay aumento del 16%

Cientos de docentes vuelven hoy a congregarse en la Plaza Uruguaya para seguir exigiendo un incremento salarial del 16% y marchar hasta el Ministerio de Hacienda. Antes de partir, los principales dirigentes brindaron fuertes discursos contra el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y aseguraron que “no hay paso atrás” en torno al porcentaje.

Miguel Mareco, representante del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), aseguró que no aceptarán “las migajas” que ofrecen, haciendo referencia a la propuesta de aumentar un 8%. “El 16% no se negocia y hoy se terminan las clases si ellos no van a rever esto”, advirtió ante sus compañeros.

Así también, Eladio Benítez, líder de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dijo que si no hay una “respuesta contundente”, la convocatoria de mañana será aún más multitudinaria. “Desde la calle vamos a defender la educación que queremos como paraguayos y paraguayas, porque el Gobierno demostró que no hay voluntad política para brindar lo justo a los trabajadores de la educación, que es el salario básico profesional”, declaró.

De la misma manera, resaltó que el ministro Juan Manuel Brunetti “no tiene noción” de lo que implica la carrera docente. “Hoy el ministro está sacando una comparación entre el salario básico docente, que es lo que nos corresponde, y el salario mínimo legal. ¿Ajepa itavy la ñande autoridad? (Verdad que es un ignorante?). Es lamentable que confundan a la opinión pública en ese sentido. Nosotros somos trabajadores profesionales y la ley desde el 2003 garantiza el salario básico profesional. Hoy, en el 2021, no tenemos aún”, lamentó.

Otro de los líderes aseguró que el ministro ni sabe dónde está parado. “Es un ignorante y un burro”, enfatizó al tomar el micrófono, según el reporte de la periodista de ABC Emilce Rolón.

