Firma ligada a Engineering de nuevo está detrás de millonaria licitación del MOPC

En total se presentaron 13 empresas en esta licitación y la oferta más barata corresponde a la firma Benito Roggio e Hijos, que propuso G. 5.848 millones para esta obra. La segunda oferta más barata presentó la empresa Barrail Hermanos SA, con un precio de G. 5.896 millones. Asimismo, la propuesta más cara, de G. 8.086 millones presentó la firma Tecmont SA.

La DNCP sancionó a la firma Engineering con una “inhabilitación” para participar de las licitaciones del Estado durante 12 meses (hoy con un proceso de reconsideración), justamente por las irregularidades en la obra de la pasarela “ñandutí”.

Pero la mencionada “sanción” no impide a la “superproveedora” seguir participando de las licitaciones del Estado, porque el dueño de la firma, Juan Andrés Campos Cervera, ya ubicó como accionistas de Barrail Hermanos SA a su esposa, cuñado y hasta a uno de sus gerentes, con la intención de seguir ganando licitaciones con esta compañía.

En este sentido, María del Mar Cabello Manevy, gerente de Engineering y esposa de Campos Cervera, y su hermano Sebastián Fernando Cabello Manevy, crearon la empresa 3CCC SA, que hoy figura como uno de los principales accionistas de la empresa Barrail Hermanos SA, según figura en el documento oficial de constitución de la firma.

La sociedad de los hermanos Cabello Manevy se constituyó en marzo de este año, de acuerdo con los registros de la Abogacía del Tesoro, aparentemente solo para sumarse a los nuevos accionistas de Barrail Hermanos, constructora que se vendió en octubre del año pasado a varios inversionistas, entre ellos los propietarios de Engineering.

Otro gerente de Campos Cervera que figura como accionista de Barrail Hermanos es Armando Anastacio Amarilla Ramos, según los datos. Justamente, Amarilla Ramos fue electo como presidente del directorio de Barrail y el cuñado de Campos Cervera, Cabello Manevy, fue designado vicepresidente de dicha compañía. Con sus cercanos en puestos estratégicos, el dueño de Engineering tiene el terreno preparado para seguir facturando con el Estado y, de hecho, el MOPC ya benefició a un consorcio del que forma Barrail Hermanos, con la adjudicación del Hospital del Sur, por US$ 31 millones.

Recién ahora se dieron cuenta que requieren una línea de media tensión

Recién ahora, el MOPC se “dio cuenta” de la necesidad de una línea subterránea de alimentación de media tensión de 23.000 voltios para las cinco torres que se construyen en el Puerto de Asunción, que ya están en etapa de culminación.

El plan es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la institución no informa si esto ya se financiará con los fondos que debían destinarse en el fallido metrobús, pues el MOPC quería utilizar el “remanente” de la fracasada obra para equipar las torres.

Los trabajos contemplados incluyen el diseño final de ingeniería y la construcción de las obras en un plazo total de 13 meses, según lo indica el pliego del llamado. El alcance de este contrato establece además los tramos a ser intervenidos y que son:

1- Desde el Puesto de Entrega de ANDE de 14 Mayo hasta la calle General Díaz y 14 de mayo.

2- Desde la calle 14 de Mayo y General Díaz hasta la calle General Díaz y Colón.

3- Desde la calle General Díaz y Colón hasta la avenida Colón y Palma.

4- Desde la avenida Colón y Palma hasta la calle Palma y Hernandarias.

5- Desde la calle Palma y Hernandarias hasta la calle Hernandarias y avenida Stella Maris. 6- Desde la calle Hernandarias y avenida Stella Maris hasta Puesto de Entrega en las oficinas de Gobierno.

La obra de las oficinas La construcción de las oficinas de Gobierno está a cargo del Consorcio TBI –integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, que está representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 71 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,1 millones), es decir, ya se registró un encarecimiento de G. 95.750 (US$ 14,1 millones), que representa un incremento del 20%, porque a los edificios se adicionó la construcción de un parque lineal con estacionamiento.

Las obras registran a la fecha más del 93% de avance. Se trata de cinco torres que albergarán al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); Ministerio de Relaciones Exteriores y Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).