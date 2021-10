Economistas instan a lograr pacto fiscal para combatir la inflación

Para hablar sobre el aumento de la inflación en Paraguay y en el mundo, Desarrollo en Democracia (Dende) reunió a los economistas Verónica Serafini, investigadora en Cadep, y Carlos Carvallo Spalding, exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

Los profesionales coincidieron en que, si bien la política monetaria cumple un rol importante en el control de la suba de precios, si no es acompañada por una política fiscal responsable podría haber problemas para controlar la inflación. Al mes de setiembre del presente año, la inflación interanual fue del 6,4%, por lo que el BCP se vio obligado a elevar la expectativa para el cierre del año desde 4% hasta 6,7%. La mayor aceleración de precios afecta principalmente al grupo de alimentos con 15% de aumento en un año y combustibles con suba del 22%.

Carlos Carvallo indicó que la inflación había dejado de ser un fenómeno preocupante en la economía paraguaya, pero tras la pandemia comenzó a experimentar problemas que no son transitorios, por lo cual hay que tomar decisiones que ayuden a corregir la situación.

Señaló que la banca matriz está tomando las medidas adecuadas en materia de política monetaria (suba de tasas desde 0,75% hasta 2,75%), enviando mensajes que generan expectativas positivas, pero en materia fiscal hay una gran incertidumbre. Agregó que el Ministerio de Hacienda envió señales claras de que hay un programa de convergencia fiscal hacia los límites de responsabilidad, pero es preocupante la señal política ante los pedidos de aumentos salariales de entes públicos.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso recibió pedidos de entes por más de US$ 1.000 millones, mayormente para salarios y nuevos cargos. En este grupo resaltan pedidos de Salud, MEC, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, entre otros.

“Este es un año bisagra, no es cualquier año. Aquí es donde podemos de alguna manera converger adecuadamente y es donde de alguna manera podemos perder el ancla fiscal”, advirtió Carvallo. Insistió en que el peligro más grande es cómo sale el Presupuesto General de la Nación del Congreso, por lo cual es necesario que el plan de gastos estatal sea más respetado. Sostuvo también que si se mantiene un perfil expansivo, esto puede ser parte del problema.

Inflación repercute en incremento de la pobreza

Por su parte, Verónica Serafini manifestó que la inflación de alimentos en Paraguay se arrastra desde 2006, sobre todo de frutas y verduras, muy por encima del promedio nacional. Explicó que esta situación generó que justamente en el año 2006 el 40% del aumento de la pobreza se debiera a esta situación.

Serafini refirió que no es un problema coyuntural y que se debe enfrentar porque es resultado de una pérdida de capacidad de la agricultura familiar de generar alimentos, donde la matriz productiva cambió, y se importan más alimentos. Entre las soluciones, sugirió que no haya asimetrías de información en el mercado, no haya abuso de poder de intermediarios y que haya mejores caminos rurales, además de un apoyo a la comercialización de alimentos de la agricultura familiar, entre otros.

“El Estado tiene una mala política agropecuaria que no está sirviendo para producir más y mejores alimentos para que lleguen a los hogares con precios justos”, explicó. Serafini también manifestó su preocupación, señalando que la política monetaria no es suficiente para combatir esta problemática inflacionaria y que se debe pensar en un pacto fiscal y en buscar soluciones a problemas estructurales, pero ya no con una mirada a 5 años sino a 30 años.

Devora ingresos de la gente

Entretanto, el titular de Dende, Alberto Acosta Garbarino, recordó que la inflación es un monstruo que devora los ingresos de la gente y sobre todo de las personas más vulnerables.

La inflación es un fenómeno mundial en este momento, coincidentemente con la pandemia, que creó un desbarajuste grande no solo en lo social y económico, sino también en toda la logística mundial. “Hoy tenemos crisis de contenedores, de energía, petróleo, gas y de microprocesadores. Todo eso explica por qué la producción ha caído y lógicamente eso ha hecho que haya un incremento en los precios”, señaló, al tiempo de recordar que la mayoría de los países hicieron los mayores estímulos fiscales y monetarios de la historia de la humanidad.

Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, refirió que la inflación es un impuesto no legislado sumamente nocivo, particularmente para las clases muy vulnerables, por lo cual hay que combatirla.

Agregó que debido al año electoral hay una gran incertidumbre en materia fiscal, por lo cual hay que demandar a la clase política que tome decisiones con mucha responsabilidad. Añadió que en el corto plazo debe haber mucha responsabilidad y en el mediano plazo plantear pactos sociales que impliquen reformas más profundas.

