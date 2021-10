¿Dijo “Dios o yo”?: el debate sobre Cartes en las redes

Un vídeo del expresidente de la República y líder de la bancada Honor Color, Horacio Cartes, hablando sobre la candidatura de Santiago Peña abrió un gran debate en las redes sociales por una de las expresiones del exmandatario que no quedó muy clara. ¿”Si yo no ordeno otra cosa” o “si Dios no ordena otra cosa”?, son las frases que se debaten en redes.