US$ 450.000 cuesta la reposición de las dos torres de la LT de 500 kV que fueron derribadas por una tormenta

Báez recordó que en la tormenta que se registró el miércoles 13 de octubre último, “la línea disparó por acción de las protecciones” y que según los indicadores el problema se localizaba a 56 km de Itaipú. Finalmente encontraron dos torres caídas a 12 km de Itakyry, Alto Paraná, en una zona de cultivo de soja.

“La ANDE trató de reponerlas de la forma más urgente posible, para eso tenemos las estructuras de emergencia que usamos en líneas de 220 kV o 500 kV. Pero luego de un análisis se decidió que lo más conveniente era colocar torres definitivas, porque al terreno donde cayeron no se podía acceder con camiones de gran porte”, explicó.

Detalló que, aunque empezaron a montar cuatro torres de la línea de emergencia, se percataron de la complejidad del terreno y optaron por desmontar, totalmente, las torres viejas y reemplazarlas por nuevas, definitivas. “No se usaron las torres de auxilio”, agregó.

El costo de esta reposición ronda los US$ 450.000, cifra que incorpora el costo de la estructura de la torre 1 y de la torre 2, la cadena de aisladores, el costo del montaje (pago al CIE SA), alquiler de maquinaria pesada, los baños que llevaron al campo para el personal, horas extras, viáticos, combustible, el servicio de catering para 60 personas, entre otros.

El Ing. Báez especificó que en un día y medio terminó el montaje de una torre y en dos días la otra. “Esas torres son gigantescas, una de ellas, la más reforzada, tiene 52 metros (de altura), 26 toneladas de hierro, y la otra, 42 metros y 15 toneladas de hierro. El montaje de la estructura más grande demoró un poco más, pero finalmente en cuatro días se montaron las dos”, detalló.

Estudio y peritaje

Una vez que completaron esos trabajos, volvieron a conectar a la LT en 500 kV el 29 de octubre pasado. “Hoy en día, la línea está en servicio, sin mayores problemas, pero estamos en la ANDE pensando en conformar un equipo de trabajo que se encargue del estudio y el peritaje correspondiente”, anunció.

Sobre eso, comentó que pretende que ese equipo que se va a conformar, haga todos los estudios necesarios e inclusive que le envíe al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) muestras de las piezas que se rompieron para que esta institución especializada evalúe la resistencia del material utilizado en las torres.

“Queremos saber qué pasó, porque esas torres están diseñadas para soportar vientos de 180 a 190 km/h. Tampoco tenemos registro exacto de la velocidad del viento que hubo en el lugar y qué tipo de viento fue, parece que fue un pequeño tornado, porque las torres giraron sobre su base. Vamos a seguir estudiando para ver a qué conclusión llegamos porque es preocupante”, aseguró el Ing. Báez.

El funcionario recordó que esta línea fue licitada y construida por Itaipú, sin participación de la ANDE. “La ANDE ni siquiera fiscalizó la línea. Muy diferente a la otra línea que hicimos por cuenta de ANDE (que va de Ayolas a Villa Hayes), que si aprobó el proyecto y fiscalizó la obra”, añadió.

Reiteró que la línea se hizo con plata del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), y el Poder Ejecutivo de la época resolvió darle a Itaipú, para que sea la administradora del contrato y no la ANDE.

Si mantuvieron algún tipo de comunicación sobre lo que ocurrió con Itaipú, el Ing. Báez dijo que no, pero que existe un buen relacionamiento, por lo que considera que desde la binacional inclusive ayudarán para hacer el peritaje correspondiente. “Y si encontramos algún problema, de cualquier tipo, seguro que Itaipú nos va a ayudar, porque este es el sistema eléctrico nacional, es de interés no solo de ANDE, sino de la Itaipú también”, añadió.

La Línea de Transmisión en 500 kV, Itaipú-Villa Hayes cuenta con 729 torres en 349 km de longitud. “En estos casos, los estudios se hacen por muestreo. Después se hace una inspección en el trazado total de la línea. Un equipo sale desde margen derecha; otro desde Villa Hayes y otro se conecta por la mitad, cerca de Carayao, recorren todo el trazado y levantan todos los posibles problemas que vayan detectando”, también mencionó.

Esta es una inspección que la ANDE asegura que hace anualmente a la línea “porque muchas veces la base de la torre va quedando afuera por erosión, dependiendo de la lluvia y la tierra que va cediendo”.

Rapidez y experiencia

De acuerdo con el gerente técnico, lo que ayudó a la rápida reposición de las torres de la LT fue que las bases no se dañaron. “Las torres tienen una parte débil para que se doble en esa parte y no se vea afectada la base. Si la base no se vio afectada, se puede montar otra torre, que fue lo que se hizo”, destacó.

Además contó que la empresa CIE SA, la que construyó la LT en 500 kV, contratada por Itaipú, acudió al montaje de estas nuevas torres de reposición por la experiencia con la que ya cuentan sus empleados. “Nuestros liñeros no tienen experiencia en líneas de 500 kV, ellos son muy buenos en líneas de 220 kV, pero en 500 kV no tienen experiencia porque el tamaño de las torres de una de 220 kV y una de 500 kV es otra cosa”, apuntó.

Sin embargo, con la experiencia que tuvieron ahora, trabajando de cerca con los montadores de CIE, van a adquirir un poco de práctica. “Además, vamos a aprovechar la nueva construcción de la línea de 500 kV para que trabajen con ellos por lo menos un mes un grupo, otro mes otro grupo, para que adquieran la experiencia del montaje en sí de una torre de 500 kV. Necesitamos que la experiencia quede en casa”, dijoó.