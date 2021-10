El sistema de transmisión de ANDE está con baja confiabilidad tras caída de dos torres de la línea de 500 kV

A raíz del fuerte temporal registrado el miércoles pasado, a las 22:45 se produjo el fuera de servicio de la línea de transmisión en 500 kV margen derecha (Itaipú) – Villa Hayes debido a la caída de dos torres. La ANDE informó que gracias a las líneas de transmisión en 220 kV, cinco en total que se encuentran entre la binacional y la zona metropolitana de Asunción “no se produjo pérdida de carga”, es decir pérdida del servicio para los usuarios.

El gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez, desde la zona afectada, comentó que se tiene “redundancia en el sistema”, porque se cuenta con otra línea de 500 kV que viene de Yacyretá, y también el resto de las líneas de 220 kV, “que están atendiendo la carga sin problemas”.

Sin embargo, no disimuló su preocupación, porque “la atención está garantizada, pero el sistema está con baja confiabilidad”. “Con ese viento fuerte, si una línea de 220 kV dispara, estaríamos en problemas, porque ahora ya no tenemos redundancia. Es importante solucionar el problema lo antes posible”, aseguró.

Es por ello que están evaluando levantar una estructura de emergencia, que están trasladando desde Asunción, en un camión pesado. Entretanto, explicó que aún no podían entrar al lugar, distante unos 11 km, con camino de tierra, de Itakyry, porque llovió demasiado. “Está en la zona de Itakyry; es una chacra y un camino de tierra muy fangoso, por lo que la maquinaria pesada no puede entrar ahora mismo, pero estamos preparándonos para que apenas dé el tiempo podamos entrar a levantar estructuras de emergencia”, adelantó.

El Ing. Báez detalló que se trata de torres que se montan en situaciones de emergencia. Es decir, no son como las que estaban, sino que se levantan y van con unas riendas. “Tienen unas cuerdas que les soportan, son de montaje rápido y fácil, porque estas otras torres (las definitivas) no se montan tan rápido ya que primero hay que ver la base, si fue afectada o no; volver a hacer la base en algunos casos, como es de cemento armado, cuando se coloca, se tiene que esperar a que fragüe por 10 a 15 días para que se le pueda colocar peso”, puntualizó.

Aclaró de inmediato que “no se puede esperar todo ese tiempo, porque se necesita de la línea. Entonces se monta una estructura que es para estos casos de emergencia. Se sustentan con cuerdas y enseguida le montamos unos aisladores especiales, y entra la línea en servicio, entretanto vamos trabajando por la solución definitiva de la torre”, añadió el Ing. Báez.

Velocidad del viento

Aunque el gerente técnico también recibió la información de que la velocidad de los vientos llegó a 120 km/h, él cree que pudo haber sido mayor, “porque 120 km/h no deberían echar nuestras torres”.

“Están proyectadas para soportar hasta 170 - 180 km/h, pero no sabemos puntualmente en el lugar qué tipo de viento llegó. Pudo haber sido tipo torbellino también, que pasó por la zona y afectó a las dos torres nomás, pero no a las otras líneas de 220 kV que están cerca y son más pequeñas”, conjeturó. En tanto que a las torres más altas, el viento les pudo haberlas agarrado arriba y las tumbó.

Indico que las dos torres derribadas estaban a 700 metros de distancia una de otra, aproximadamente.

“Es la primera vez que se caen dos torres de la línea de transmisión de 500 kV. Estas fueron construidas por Itaipú; se trata de nuestra primera línea de 500 kV que sale de Itaipú y va hasta Villa Hayes”, recordó.

Reiteró que se necesita de esa línea de transmisión por si venga “una carga pesada”. “Nuestra gente, nuestros “liñeros” (especialistas en líneas de transmisión) tienen la expertise para hacer eso, sin problemas. La ANDE tiene técnicos buenísimos que te montan esto rápido; el problema es el temporal que no nos deja entrar nomás”, añadió.

En 2012, informe había revelado errores en la construcción

Un informe elaborado por técnicos de la ANDE en el 2012 había revelado graves errores en la construcción de las torres de 500 kV. Señalaban entonces que los fiscalizadores no tenían experiencia en la supervisión de obras y que los contratistas no estaban capacitados para solucionar problemas clásicos en líneas de transmisión, según publicaciones de ABC de ese año.

El documento contiene 30 puntos, entre los que mencionaba errores “en los procesos de gestión de los cambios de fundaciones, cauces taponados, además de la falta de experiencia de las empresas contratistas en la construcción de líneas de menor capacidad, de 66 kV”.

Los técnicos que entonces firmaron el informe, Juan Palmieri y Enrique Gavilán, del departamento de Supervisión de Obras de las Línea de Transmisión de la ANDE, sostenían que no había garantías de buen desempeño de las fundaciones de la línea de 500.000 voltios.

“Se liberó la carga de hormigón por la fiscalización, aprobando las dimensiones del pozo (4,90 metros de profundidad y 3,60 metros de campana) en la pata y la ANDE procedió a medir luego, constatando que falta más de medio metro para llegar a profundidad y la campana no se encontraba definida conforme al proyecto, debido al desmoronamiento, cometiendo una grave falta en la definición, sobre todo del cono de arrancamiento”, señalaban en el punto 15.

“El contratista no supo solucionar el inconveniente, lo que también parece extraño, pues las T205/1 y T205/2 cuentan con el mismo perfil estratigráfico. En la zona nadie cuenta con algún registro de los estudios de suelo”, destacaba el informe en el punto 17.