FEEI: Monges dice que fondos utilizados este año fueron autorizados por Benigno

El legislador abrió este martes en la sesión de la Comisión de Hacienda el debate sobre este tema que generó la crítica de diversos sectores de la sociedad, ya que se están tocando US$ 17 millones que el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) tiene depositado en el Banco Central del Paraguay (BCP) para la ejecución de programas plurianuales y así también financiar nuevos proyectos.

Monges también preside la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso en donde se tomó la decisión de cambiar de fuente de financiamiento el programa de kits y alimento escolar, previsto en el presupuesto 2022 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por lo que su postura de que no hubo recortes ni se afectará los proyectos educativos está en línea con la medida adoptada y que luego fue confirmada por la Cámara de Diputados en la sesión del martes 10.

Los kits y alimento escolar estaban originalmente cubiertos con recursos provenientes del Tesoro, pero la bicameral optó porque sean financiados con los fondos del FEEI y de esta manera liberó los recursos genuinos para financiar otros gastos que consideraron prioritarios, entre ellos la creación de cargos en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, en coincidencia con el año electoral.

La Comisión de Hacienda esta semana deberá emitir su dictamen sobre el PGN 2022 aprobado por Diputados para que el próximo miércoles 24 se decida al respecto, por lo que desde la cartera fiscal y el Consejo del FEEI, presidido por el ministro Óscar Llamosas, están pidiendo revertir esta situación argumentando que afectará el desarrollo de programas como pro ciencia, pro infancia y las becas otorgadas, entre otros.

Además, sostienen que de aprobarse el recorte a los fondos del FEEI sumarían US$ 40 millones en dos años, atendiendo que para financiar el presupuesto 2021 el año pasado durante el estudio del proyecto se recortó US$ 23 millones, a lo que ahora se sumaría otra disminución de US$ 17 millones.

El senador Monges, sobre este punto informó a los miembros que ayer un grupo de legisladores del Partido Colorado se reunió con el ministro de Hacienda y explicó que se ratificó en su postura de que no hubo recortes a los proyectos que el FEEI ejecutará el próximo año y que la utilización de los US$ 17 millones de las reservas deberán ser devueltas por Hacienda, porque consideran que el Tesoro tendrá recursos para hacerlo ya que se prevé un crecimiento económico del 3,4% y un incremento en la recaudación de poco más del 7%.

Fondos acumulados

A criterio del legislador el FEEI tiene US$ 310 millones disponibles que no están comprometidos en el PGN 2022 y que son suficiente para financiar los compromisos futuros, porque existen proyectos con baja ejecución, en ese sentido citó que uno de ellos llega al 6% y que en esas condiciones al 2023 no alcanzaría una ejecución del 25%, por lo que ameritaría reorientar esos recursos “ociosos inclusive”.

Con relación a los US$ 23 millones que fueron programados en el presupuesto 2021 vigente, Monges indicó que la utilización de esos recursos (que dijo eran US$ 25 millones) fue autorizado por el Consejo del FEEI que presidía el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, mediante la Resolución N° 8 del 25 de agosto de 2020, a pedido del MEC para financiar este mismos programas de kits y alimento escolar.

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) adelantó que revisarán toda la documentación al respecto porque también entendió en su momento en la bicameral, que no había ninguna variación para 2022, pero que el temor es que sean utilizados los fondos previstos y no alcancen para años posteriores, atendiendo que en teoría son fondos blindados y Hacienda dice que tampoco puede garantizar la devolución.

Para la senadora Esperanza Martínez (FG) es un ataque mediático que se realiza desde Hacienda y que el ministro Llamosas contribuye con la confusión que se genera en las redes sociales sobre el tema.