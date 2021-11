Reactivación económica debe ir de la mano con la vacunación, afirma empresario

En una entrevista en el programa Conexión Tributaria, de ABC TV, Mendelzon afirmó que la vacunación es necesaria y vital para reactivar el consumo. Indicó que de un tiempo a esta parte se puede ver la reactivación económica en la gran mayoría de los sectores o categorías de productos y servicios del país. Sin embargo, reconoció que la alerta de una nueva ola del COVID-19 sigue siendo una amenaza y que, para evitar esto, la ciudadanía debe estar inmunizada.

“Vemos un peligro latente, seguimos muy de cerca de la pandemia. Lo que ocurre en Europa, sobre la tercera ola de COVID-19, eso es una amenaza que debemos tomarla con mucha responsabilidad. Es una preocupación de Salud Pública, y el no cumplimiento de las medidas viene con una batería de motivos, básicamente porque la gente en general está muy cansada, hastiada, del cumplimento puntilloso de los protocolos sanitarios y, por otro lado, no existe condición económica alguna que pueda siquiera mencionar la posibilidad de volver a hacer un confinamiento. Eso es impensable. Ni desde el punto de vista social o económico, no hay posibilidad”, manifestó.

“Lo que sí estamos viendo es que sí hay vacunas. Salud está actuando con errores y aciertos, pero hay una franja importante de personas que son reacias a vacunarse por varios motivos. Una franja importante de personas no está inmunizada y eso significa un peligro latente y eso es más grave que la reactivación, más grave que la economía, esto se trata de vidas humanas”, apuntó.

“La vacunación, necesariamente, debe ir de la mano de la reactivación. Ese paralelismo es lo que desde el empresariado no lo estamos viendo”, añadió.

Mendelzon hizo hincapié en el hecho de que un importante número de personas aún no se vacunó y se niega a hacerlo.

“Fuimos muy críticos por la gestión del Gobierno en lo que respecta a la obtención de vacunas, pero resulta que hoy tenemos vacunas con el riesgo de que lleguen a vencer, pero hay una franja que no acude a los vacunatorios. Puede que haya jóvenes que se sientan muy fuertes, pero podrán contagiar a un abuelo, a un padre y ya perdimos más de 16.000 vidas. Fue un impacto demasiado doloroso para que, teniendo las vacunas, no alcancemos la meta de vacunación”, afirmó.

“La gente tiene que entender que la vacunación es la única manera de minimizar los riesgos de terminar en una terapia intensiva o en el fallecimiento. No hay forma de detener la economía que está rodando. La única arma es la vacunación”, finalizó.