Con acusaciones de intentar aprobar una nueva “comida de plata”, sesión de Diputados queda sin quórum

La última sesión del año de Diputados terminó abruptamente a los gritos y con el retiro de varias bancadas, cuando se estaba tratando un cuestionado crédito de US$ 20 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La diputada Kattya González (PEN) advirtió que el prestado en realidad era otros intento de “plata je’u” (comida de plata) del Ejecutivo y les recordó a los colorados que la sesión pasada blanquearon al imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), por lo que no creen en su apoyo supuestamente desinteresado a este crédito. Apenas se tocó el tema del locutor N°2, la bancada cartista se retiró, alegando no poder aguantar el “bochorno”.