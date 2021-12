Cuestionado crédito y extensión de emergencia, tratará hoy Diputados

Uno de los proyectos en discusión es un crédito de US$ 20 millones solicitado para el Ministerio de Agricultura y Ganadería para supuestamente desarrollar un programa de fortalecimiento para productores. Sin embargo, diputados opositores justamente dejaron sin quórum la sesión pasada, atendiendo que el proyecto no estaba debidamente justificado.

El diputado Celso Kennedy (PLRA, bancada C), durante la sesión pasada donde se postergó el estudio de este proyecto, había cuestionado que la iniciativa habla de un préstamo total de US$ 80 millones, pero solamente se justifica el gasto de US$ 20 millones.

“Nadie quiere explicarnos en qué consistirán los US$ 60 millones restantes, ni tampoco está finalmente definido dónde se va a gastar esa plata”, reclamó Kennedy.

“Basta ya de deudas, si no se hubiese robado la plata de Central, si no se hubiese robado la plata en las compras no iba a hacer falta contraer deudas, la plata iba a alcanzar”, dijo por su parte el diputado Sebastián García (PPQ).

“Ahora llegamos a este punto de pedir un préstamo y otra vez somos los mismos boludos que nos quedamos a darle quórum para probar, porque los que blanquearon (a Hugo Javier), ya se retiraron toditos más temprano”, insistió García, antes de dejar sin quórum la sesión pasada para no aprobar este cuestionado préstamo.

Extender la declaración de “emergencia”

También figura en el orden del día el proyecto de extender hasta el final de junio del año próximo la declaración de emergencia por la pandemia de covid-19, algo que es solicitado por los oficialistas alegando el inminente ingreso de la variante omicron al país.

Sin embargo, la oposición considera que actualmente no están dadas las condiciones y que el Ejecutivo lo que busca es seguir evadiendo controles para licitaciones y contratación de personal, en año electoral.

Aplazan aumentar penas a corruptos

Finalmente, no figura en el orden de día de hoy uno de los proyecto de ley que quedaron pendientes en la sesión pasada, que es el aumento de penas para delitos vinculados a funcionarios públicos corruptos.

Tras el blanqueo del gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista) la semana pasada, los diputados omitieron incluir este proyecto que plantea sanciones penales más estrictas contra corruptos, con el argumento de que sea tratado en la Comisión creada para estudiar la reforma del Código Penal.

En su reemplazo, agregaron la modificación del reglamento interno de la Cámara, para volver a hacer obligatoriamente presenciales las sesiones.