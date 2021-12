Cetrapam quiere que los usuarios paguen un pasaje de hasta G. 5.000 y que después cobren el subsidio

El Viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, señaló que con esta propuesta del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), que se pidió a través de una nota oficial, los transportistas ya no quieren cobrar directamente el subsidio del pasaje. Ahora pretenden que la subvención se transfiera de forma retroactiva a los pasajeros y que estos paguen lo que arroje la tarifa técnica mensual (entre 3.500 y 5.000, respectivamente).

“Eso quiere decir que el usuario deberá pagar todos los días la tarifa técnica, por ejemplo, aproximadamente G. 5.000 si viaja en bus diferencial, y recién a fin de mes se hace el cómputo para que se le recargue el subsidio por los viajes que realizó. Es decir, cobrarán el subsidio después de pagar el pasaje”, manifestó.

Indicó que esto colisiona con el principio de subsidio que paga el Estado por el pasaje, que busca que los usuarios paguen un precio asequible de G. 2.300 y G 3.400. “El planteamiento parece muy bueno, pero hay que atender todas las aristas. Tecnológicamente se puede hacer todo, eso es lo más sencillo con el billetaje electrónico”, expresó.

Al mismo tiempo, enfatizó que no es conveniente trasladar el subsidio del pasaje directamente a los usuarios, porque allí se perderían ciertas exigencias que las empresas deben cumplir. “El régimen del subsidio se establece en el Decreto 5658, en el cual se establecen los requerimientos mínimos que debe tener la empresa para acceder al cobro del subsidio. Si no cumplen con estas exigencias no cobran, por ejemplo, las multas pendientes, rendimientos de regulada, entre otros”, expresó.

Insistió que si se paga directamente la subvención al usuario, el cumplimiento de estos artículos del Decreto se verá dificultados. Según Sánchez, los informes de rendimiento de la operación octubre y noviembre dan cuenta de que la mayoría de las empresas cumplían su frecuencia, porque quieren cobrar el subsidio. Empero, siguen las quejas de los usuarios por la falta de buses.