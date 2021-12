Cetrapam pide que subsidio se acredite a pasajeros con un plan poco factible

Este sábado, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) socializó una nota, con fecha del 2 de noviembre pasado, en la que solicitan al Viceministerio de Transporte la modificación del régimen de subsidio al transporte público.

En la nota refieren que los transportistas son hoy “objetos de intervenciones”, pese a que son “simples adherentes al régimen del subsidio”.

La iniciativa pretende que el pago del subsidio al pasajero, que actualmente es acreditado a las empresas de transporte, sea realizado de forma directa a los usuarios mediante el sistema de billetaje electrónico.

Para transparentar

El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, aclaró a ABC que la intención de esta iniciativa es que la ciudadanía comprenda que el subsidio no tiene beneficio para los empresarios y, sobre todo, a fin de transparentar este régimen.

“El subsidio fue creado para beneficio del pasajero. Entonces, es hora que lo reciban en sus tarjetas. El que no viaja, no recibe subsidio. Va a transparentar toda la operación porque ya nadie va a decir que el empresario está cobrando de manera irregular”, sostuvo.

Lamentó que pese a que lo nota ya fue recibida por el Viceministerio de Transporte hace más de un mes aún no recibieron respuesta. “El Gobierno no muestra porque no les interesa. Ya pasaron más de un mes. Ni siquiera responden”, subrayó.

Igualmente, señaló que que insistirán con esta iniciativa presionando mediante otras instituciones del Estado y organizaciones civiles.

¿Cómo sería la nueva modalidad de pago?

Ruiz Díaz explicó que la modalidad de pago sería retroactiva y mediante la acreditación directa a las tarjetas. “Hoy se paga el pasaje solamente con tarjeta. Entonces, todas las tarjetas tendrán que tener nombre y apellido. Se tendrá que ver cuántos viajes uno hace en un mes; por ejemplo, en noviembre hiciste 100 viajes, entonces se te acredita a principios de diciembre el subsidio correspondiente a los 100 viajes”, refirió.

El presidente Mario Abdo Benítez dispuso el jueves pasado el aumento del subsidio para los transportistas con la modificación del valor de la tarifa técnica del servicio para el Área Metropolitana de Asunción.

El Estado pasará a pagar el subsidio correspondiente a setiembre de este año a G. 1.128 por servicio convencional y G. 1.488 por el diferencial. No se modificará el precio del pasaje porque el Estado seguirá subsidiando la diferencia (G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente).