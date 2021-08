Pasaje sube hasta G. 5.087 y se trata de la tarifa más alta en la historia

Según los datos, el pasaje de mayo en bus convencional queda en G. 3.338, lo que significa que se pagará G. 1.038 en concepto de subsidio por cada boleto, atendiendo a que durante este mes los usuarios seguían pagando una tarifa de G. 2.300. Antes de que la tarifa técnica se calcule cada mes de forma retroactiva, la subvención por pasajero en los colectivos sin aire era de solo G. 55 por boleto, por lo que el incremento registrado es de 1.787% (de G. 55 a G.1.038).

Para el bus diferencial (con aire) la tarifa de mayo se estableció en G. 5.071 y se desembolsará un subsidio de G. 1.671 por boleto, pues los usuarios pagaron este mes una tarifa de G. 3.400 por cada viaje. Esto significa que la “asistencia” a los transportistas durante este período registra un incremento del 190%, pues antes se desembolsaba G. 575 por boleto.

En el mes de junio, la tarifa convencional del pasaje se fijó en G. 3.439, con un subsidio de G. 1.139, es decir, un incremento de 1.970% más si se compara con el aporte estatal de G. 55 que se pagaba por cada pasaje antes de este decreto.

En cuanto al bus diferencial, el precio del pasaje de junio quedó en G. 5.087, también con un subsidio de G. 1.687. En este caso, se registra un incremento del 193% respecto a lo que se desembolsaba anteriormente.

Hasta cubren “costos financieros”

Según el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, el pasaje en colectivos con aire tuvo un incremento respecto a las tarifas de marzo y abril (ver infografía), porque en mayo y junio se agregaron los “costos financieros” a las empresas por adquisición de “nuevos buses”.

“En mayo se les cubrió el 50% del costo financiero que tienen y en junio el 100%. Así también, desde septiembre tenemos que incluir la rentabilidad de las empresas”, expresó. Se le insistió por qué se cubrirá a las empresas “gastos financieros” por buses que ya fueron subsidiados en su momento y dijo que esos montos fueron “descontados”.

El viceministro dio a entender que la tarifa irá aumentando en los próximos meses, pero aclaró que cuando aumente la cantidad de pasajeros, la tarifa irá a “la baja”, lo que se daría recién en agosto, por el aumento de la cantidad de pasajeros que se dio con la vuelta de los funcionarios a sus oficinas.

El viceministro prometió que desde el próximo mes ya se tendrían mejoras en el servicio y que se acabarían las reguladas, que sigue siendo la queja generalizada de la ciudadanía. Señaló que mes a mes el Consejo Asesor de Tarifas del Transporte Público de Pasajero irá analizando el monto que corresponde y que el subsidio se irá pagando de forma retroactiva, es decir, por servicios que ya fueron prestados.

Sánchez resaltó que las tarifas mencionadas arriba ya están a consideración del Poder Ejecutivo, lo cual se debe oficializar en un decreto del presidente de la República, para el pago del subsidio correspondiente.

Se financia con bonos

El Ejecutivo autorizó el mes pasado una ampliación presupuestaria de G. 100.278 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con lo cual la institución destinará G. 134.021 millones (casi US$ 20 millones al cambio actual) para subsidiar a los transportistas, el doble de los US$ 10 millones que destinaba anualmente. La cartera no cuenta con fondos ni para pagar por las obras en ejecución, porque debe US$ 200 millones a sus contratistas, pero sí tiene para “ayudar” a transportistas.