SET ya venía investigando a empresa de Luis Arza, pero por otros motivos tributarios

Con respecto a las pesquisas en el marco de la investigación sobre el esquema Ponzi o piramidal, con el que se habría efectuado una millonaria estafa que está siendo investigada por Fiscalía y Seprelad, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que la cuestión piramidal tiene más que ver con la Seprelad, y que a la Subsecretaría de Estado de Tributación solo se le pedirán documentos si es que amerita. Aseguró que ni bien se les solicite estarán colaborando con el Ministerio Público.

“En principio no es una cuestión tributaria ni de facturas falsas o deudas. Entiendo que hay préstamos que hizo esta persona, es financiero más que tributario”, detalló Óscar Orué.

Fiscalización abierta

Puntualizó que independientemente a este escándalo, en la SET permanentemente están realizando controles y verificaciones, y que de hecho en la actualidad tienen una fiscalización abierta al señor Luis Arza desde ya mucho antes.

“Nosotros ya estamos en fiscalización con la empresa, pero no relacionada al esquema piramidal que hoy están denunciando. Hablo de la empresa de Arza, que es unipersonal. Nuestra investigación es conforme al perfil de riesgo que tenemos. Siempre estamos haciendo controles”, resaltó el viceministro.

Agregó que según puede entender, el caso se compone de movimientos en negro y eso lógicamente no pasa por el sistema financiero, por lo que existen reportes de operaciones sospechosas que se hicieron con respecto a este tema, y que la Seprelad tomó como uno de los elementos de alerta, teniendo en cuenta que hubo actividad financiera que les llamó la atención.

Comenzó a incumplir pagos

Por los datos que el funcionario maneja, explicó que la empresa del señor Luis Arza hacía préstamos de diferentes entidades financieras, “y cuando ya no tuvo espalda empezó a incumplir con los pagos”.

Especificó que la fiscalización que están haciendo como SET propiamente tiene que ver con el área agroganadera de la empresa de Arza.

“En ese sentido tiene obligaciones tributarias, pero que escapan de la denuncia que hoy se hace que es el esquema piramidal de estafa”, recalcó Orué.

Vacío legal en cuanto a usura

En otro punto, el viceministro aclaró que si una persona acude a un usurero, presta dinero y lo devuelve, desde el punto de vista tributario no hay infracción, porque no está documentado ese movimiento de dinero.

“Lo que sí puede ocurrir es que haya un reporte de operaciones sospechosas y se remita a Seprelad; y si encuentran irregularidades nos reportan a nosotros, que iniciamos la investigación. Es así el convenio que tenemos”, explicó el viceministro.

Por otro lado, si una persona presta dinero y se lo devuelven con un interés de 20% al año, con esa operación tampoco se está cometiendo infracción, porque no se documentó.

“De última el incremento patrimonial no justificado puede generar dos cuestiones, renta u operación de lavado de dinero que se reporta a Seprelad. En realidad es ilegal la usura, no es lícita, por tanto no se puede pagar impuestos sobre ella”, amplió Óscar Orué.