Costo del transporte fluvial sube 30% por bajante, dragas no llegan a tiempo

Debido al crítico descenso de los niveles del río Paraguay, aumentaron los precios del transporte fluvial, desde los puertos de ultramar hasta nuestro país; con la aplicación de las tarifas de aguas bajas, en algunos casos se agrega un sobrecosto de hasta el 30% en el tramo Río de la Plata Asunción, según comentó Ivan Dumot, titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

El mismo remarcó que desde el sector importador se tiene una extrema preocupación por la gran cantidad de embarcaciones que no pueden pasar el principal punto crítico de la bajante, el paso Vuelta Queso, porque que no se trata de un hecho inesperado, sino de una situación que fue advertida en forma anticipada por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), desde mediados del 2022, pero las obras de dragado no llegaron en forma oportuna, tal como viene ocurriendo hace cuatro años, según comentó.

Consecuencias durante el primer trimestre

“El problema de la navegación en este periodo no será solo en el paso Vuelta Queso, la bajante tendrá consecuencias económicas durante todo el primer trimestre de este año. La zafra sojera, cuanto mejor resulte, más caótica será para la navegación”, señaló.

Estimó que el 50% de las importaciones de Paraguay viene por agua y eso está paralizado ahora, pero por suerte los importadores aprovecharon mejores condiciones del río para tener suficiente stock, que ahora se esta consumiendo ante la situación de bloqueo, dijo.

Alijeran cargas y usan remolcadores más pequeños

La solución que se está dando en algunos casos es mediante el alije (reducir cargas), las empresas navieras están llevando hacia la zona remolcadores de menor calado y reducen los convoyes. Estas soluciones elevan los costos por tonelada para las empresas importadoras y llevan más tiempo.

Además de los aumentos de costos por la bajante, se suma el peaje de la hidrovía que aplica la Argentina desde el 1 de este mes, que agrega unos US$ 30 por contenedor en los costos logísticos. En ese sentido, el gremio CIP pide que el gobierno realice una fuerte protesta ante el Mercosur.

Más embarcaciones en espera

Por otro lado el navegante, capitán Nelson Del Valle, reportó que acorde con las informaciones del paso de Vuelta Queso, más embarcaciones se van sumando, aunque algunos convoyes pudieron franquear fraccionando barcazas, pero se espera que el dragado que se espera pueda mejore la profundidad en forma urgente en dicho punto.