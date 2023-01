Estacionamiento tarifado: No se definen tarifa ni zonas, a un mes y medio de su implementación

La Municipalidad de Asunción anunció la entrada en vigencia del estacionamiento tarifado para el mes de marzo. Sin embargo, hasta ahora no se han definido las zonas de implementación ni el costo de la tarifa. Existe una propuesta del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), elaborada hace poco, pero aún no se ha debatido en una sesión de la Junta Municipal.

Según la última ordenanza al respecto, que data del 2015 -ordenanza 545/15-, el estacionamiento tarifado regirá en las zonas: Céntrica (incluye Mercado 4), Palacio de Justicia, Ande, Villa Morra y Palacete Municipal. En la propuesta del intendente se pide eliminar la zona Palacete Municipal.

En agosto del año pasado, el jefe de gabinete municipal, Federico Mora, había adelantado que la tarifa rondaría los G. 3.000 por hora. Sin embargo, en la propuesta presentada por Nenecho en diciembre pasado, se pide que la tarifa sea de G. 4.500. En total, el ciudadano deberá gastar alrededor de G. 700.000 al mes, de ser aprobado el nuevo planteamiento.

Los concejales asuncenos deben tratar la propuesta en febrero y sancionar y modificar ordenanzas.

Parxin no tiene vocero

Pedro Britos, del consorcio Parxin, explicó que la empresa aún no designó un vocero oficial, Alegó que la Junta Municipal aún estudia aspectos del estacionamiento tarifado, por lo que no quieren entrar en la “especulación”.

“Los directivos de la empresa creen conveniente la aprobación de la adenda y la ordenanza que regula todo lo relacionado al estacionamiento tarifado, que hoy se encuentra en la Junta Municipal, para así poder comunicar con precisión y claridad”, comentó.

“Al no estar aprobado todo eso, entramos en la especulación y eso es lo que no quieren los directivos, que se comunique sobre cuestiones aún no definidas”, dijo Britos.

Finalmente prometió que “una vez aprobado, el consorcio va a designar un vocero para poder comunicar y trabajar con los medios”.

Se espera que la empresa responda a cuestionamientos en torno a los cuidacoches.

Riña con cuidacoches

Funcionarios municipales realizaron ayer el despeje de cajas de madera utilizadas irregularmente por cuidacoches para “reservar” lugares de estacionamiento.

Los trabajos comenzaron a las 05:30, en la zona del Puerto de Asunción y la calle Garibaldi, y luego continuaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia, otra zona “conflictiva” en relación a las actividades de cuidacoches.

Los cuidacoches deben ser contratados por Parxin, según el contrato, y así darle fin al problema. Los informales exigen salario mínimo e IPS.

Parxin se queda con 60%

Parxin es la firma adjudicada para la implementación del sistema de estacionamiento controlado. Según el contrato firmado con la Municipalidad de Asunción, la empresa se quedará con el 60% de lo que se cobre en tarifas de estacionamiento y el 35% del cobro de las multas generadas por la infracción al Reglamento General de Tránsito (relacionados al estacionamiento indebido), en la zona concesionada.