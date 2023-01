Estacionamiento tarifado: Parxin se esconde, pero comuna afirma que está todo listo para su implementación

Pedro Britos atendió ayer a ABC Color, pero dijo que no dará declaraciones hasta tanto no se defina la parte documental en la Junta Municipal. Se trata del representante legal de Parxin, según concejales y funcionarios municipales. La Junta Municipal aún debe aprobar tres modificaciones de ordenanzas en febrero, para regular el sistema.

El consorcio Parxin es el adjudicado para implementar el estacionamiento tarifado en Asunción. Britos pidió que hablemos con Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción.

Lea más: ¿Dónde está Parxin? Consorcio de estacionamiento tarifado en Asunción sigue “desaparecido”

A su vez, Federico Mora respondió que datos sobre el consorcio deben consultarse a Britos. Sin embargo, sí afirmó que Parxin sigue siendo la adjudicada y que ya la firma tiene todo listo para la implementación del estacionamiento tarifado. “Parxin está lista y organizada”, aseguró. El año pasado, la firma estudió la posibilidad de traspasar el contrato a otra empresa, pero finalmente sus responsables decidieron ejecutar ellos mismos el contrato.

Lea más: Nenecho quiere subir la tarifa de estacionamiento, que alcanzaría G. 700.000 al mes

El Consorcio Parxin está integrado por las empresas Parx Ltd. de Rosh Pina, de Israel; Onix Parque SA de Argentina como empresa líder, y Geolatina, de Paraguay.

Capacitación a cuidacoches y funcionarios en febrero

Mora comentó que según calendario, en febrero se hará la capacitación a funcionarios municipales y a los cuidacoches que se integren como funcionarios de la empresa.

Sobre la señalética en general que se debe colocar en las zonas de implementación del sistema, dijo que no tiene sentido que ese trabajo se inicie, ya que la Junta Municipal debe primero definir las zonas en donde se controlará y cobrará por estacionar.

Lea más: Funcionarios municipales no pagarían estacionamiento tarifado, a pedido de “Nenecho”

Por otra parte, el jefe de Gabinete comentó que se tendrá una etapa de prueba, en la que se registrarán las infracciones, pero no se multarán, de manera que la ciudadanía se vaya adaptando al nuevo sistema.

Finalmente, ante nuestros cuestionamientos sobre falta de información, Mora señaló que se trata de una concesión y no de una licitación, por lo que el proceso no pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Dijo que no tenía “a mano” el RUC de la empresa y tampoco la dirección física.

Lea más: Estacionamiento tarifado: cuidacoches anuncian marcha y piden respuesta de "Nenecho"

Para la implementación del sistema, el contrato con Parxin establece que la Municipalidad realizará un censo de todos los cuidacoches, que serán contratados por la concesionaria. Los trabajadores informales exigen el pago de un salario mínimo y ser incluidos en el IPS, a lo que aún no tienen respuesta.

Costo del estacionamiento tarifado alcanzaría unos G. 700.000 al mes

Un trabajador promedio podría llegar a gastar G. 700.000 al mes para estacionar en las calles de Asunción cuando entre a regir el estacionamiento tarifado. El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), planteó subir la tarifa inicial de G. 3.500 a G. 4.500 por hora y quiere que las motocicletas también abonen. Los detalles están siendo analizados por la Junta Municipal. También se deben aprobar las zonas.