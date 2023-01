Cargado tránsito en microcentro de San Ber y sin control de la PMT

Comerciantes de San Bernardino manifestaron preocupación por la falta de control por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Policía Nacional y Patrulla Caminera. Las calles y avenidas de la ciudad se vieron colmadas de vehículos, principalmente de turistas que llegaron masivamente atraídos por los atractivos propios de la temporada estival que ofrece el distrito.

Una de las más caóticas es la avenida Guillermo Naumann, donde los vehículos circulan a alta velocidad.

Una comerciante de la zona dijo que al no haber control para organizar el tránsito vehicular constantemente ocurren accidentes, que hasta el momento no llegaron a tener consecuencias graves o no derivaron en la pérdida de vidas humanas.

“La obligación de la Municipalidad es brindarnos seguridad y no lo hace”, expresó la ciudadana que pidió mantener su nombre en reserva para evitar complicaciones en su contra.

Los agentes de tránsito aparecen normalmente aproximadamente a las 19:00 sobre la avenida. “Permanecen por unos minutos en la zona y luego desaparecen”, dijo.

“En la época de la pandemia teníamos más policías que ahora, es una vergüenza”, enfatizó.

Resaltó que durante el gobierno de otros intendentes había más policías, pero ahora brillan por su ausencia.

Con respecto a esta y otras quejas de los turistas y de los pobladores intentamos nuevamente ayer hablar con el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista), pero no atendió nuestras llamadas a su celular.

Acto para la foto

El 6 de enero se realizó el lanzamiento del Operativo Verano en la playa Rotonda de esta ciudad. Durante el acto, en sus discursos garantizaron la seguridad para turistas en San Bernardino.

El jefe de la Comisaría de San Bernardino, comisario Cristino Ayala, dijo entonces que, en el marco del Operativo Verano 2023, el plan de trabajo de la Policía Nacional comenzó en diciembre, pero que las medidas de seguridad fueron reforzadas para resguardar la zona, teniendo en cuenta el aumento de la cantidad de gente, incluso entre semana.

En el plan de trabajo están involucrados la Policía Nacional, la Patrulla Caminera la Municipalidad, el Ministerio de Salud Pública, entre otras instituciones.

En el acto del 6 de enero, el comisario Ayala resaltó que cada fin de semana habría 300 efectivos policiales trabajando en diferentes zonas de la ciudad “para brindar seguridad a la gente”.

El grupo Lince, de la Policía Nacional y de Central apoyan el operativo, que hasta ayer solo se halla en los papeles. “Los visitantes pueden sentirse tranquilos para desplazarse por todos los lugares, ya que el servicio de seguridad será las 24 horas”, subrayó en aquel acto.