Concejales analizan exoneración del estacionamiento tarifado a frentistas mientras Parxin lo “confirma”

Los asuncenos que residen en las zonas cuyos espacios de estacionamiento serán tarifados ya se han mostrado preocupados por la inminente puesta en vigencia del sistema, anunciada para este marzo.

Lea más: Los 7 detalles que debés saber sobre el estacionamiento tarifado en Asunción

Si bien el estacionamiento se cobrará en Villa Morra, Sajonia y Centro, es en esta última zona en donde la problemática es más fuerte. Esto se debe a la cantidad de casas y negocios que no pueden tener garage, ya que son casas patrimoniales cuya demolición está prohibida. Por ende, durante años han dejado sus automóviles frente a sus inmuebles, en la calle.

Según la ordenanza 163/18, que compilar las normativas del Plan Regulador de la ciudad, tanto las viviendas como los locales comerciales deben tener estacionamientos dentro de sus predios.

Lea más: Estacionamiento tarifado en Asunción: mapa interactivo para saber en qué calles se pagará

Sin embargo, en su artículo 434.1 se elimina el requisito del estacionamiento para todas aquellas edificaciones registradas o catalogadas como edificios o sitios de valor urbanístico, arquitectónico, histórico, independiente a la zona en la que se hayan construido.

Asunción cuenta con 1.752 edificios catalogados como históricos y la mayor parte de ellos se encuentra en el centro. En la zona de Villamorra hay apenas una docena en el área a tarifar y en Sajonia son siete catalogados dentro de la zona tarifada, según datos oficiales del catastro municipal.

El costo por hora para estacionar será de G. 4.500, según lo anunciado por autoridades, por lo que el impacto económico sería bastante alto para los frentistas.

Lea más: Privados explican por qué les conviene el estacionamiento tarifado

Es por todo esto que concejales analizan la posibilidad de exonerar el pago a los frentistas, adelantó el presidente de la Junta Municipal, Luis Bernal (ANR). La decisión de cualquier beneficio para un sector en el estacionamiento tarifado debe ser decidido y aprobado por los concejales, mediante modificaciones a la ordenanza respectiva. Días atrás se aprobó la ordenanza que reglamenta el sistema, pero aún se desconoce el número, pues falta su promulgación por parte de la Intendencia.

Parxin dice que no cobrará a frentistas

La concesionaria Parxin anunció a través de sus redes sociales: “Para tranquilidad de los frentistas nuestro sistema tendrá sus excepciones en el servicio”, y en una imagen aseguraron que los frentistas no pagarán por estacionar. No obstante, esta decisión aún debe ser tomada por la Junta Municipal asuncena. Hasta ahora la empresa no ha dado declaraciones a la prensa; solo habilitó sus redes sociales.

Universitarios y el estacionamiento tarifado

El otro punto que se analiza es un beneficio para estudiantes universitarios, ya sea un descuento o una exoneración. La forma planteada en principio por el concejal Pablo Callizo es la de tener un registro y cruzamiento de datos con las universidades sobre los matriculados.

La idea de no cobrar en calles aledañas a universidades fue descartada por la Junta Municipal, por ir en contra del contrato.