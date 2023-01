¿Cuándo entrará a regir el estacionamiento tarifado en Asunción?

Tras el aplazamiento del proyecto y una disputa legal, finalmente la semana pasada la Junta Municipal de Asunción aprobó el estacionamiento tarifado en tres zonas inicialmente. Pedro Britos, representante legal y vocero del consorcio Parxin, detalló que aún no recibieron la resolución de la Municipalidad, por lo cual hay pequeños detalles que todavía desconocen.

No obstante, señaló que todo lo definido fue acordado en medio de debates; por ejemplo, lo relacionado a la tarifa por hora, que finalmente quedó en G. 4.500.

En cuanto a la fecha de implementación, confirmó que aún no pueden anunciarla, puesto que la última adenda establece que, a partir de que reciba la nota de notificación y orden de inicio, Parxin tiene cuatro meses para realizar varios trabajos de adecuación y ponerlos en vigencia. Hasta la fecha, el consorcio no ha recibido esa notificación, por lo cual el plazo no está corriendo aún.

Señaló que en esos 120 días deben realizar adecuaciones de todo tipo y capacitaciones a la ciudadanía y a los cuidacoches, por ejemplo.

Cuidacoches

Por otra parte, reiteró que se contempla la contratación de cuidacoches para fomentar la formalización de este sector. Detalló que un censo -que sigue abierto- arrojó un total de 261 personas de la calle que operan en los tres sectores en los que se arrancará con el estacionamiento tarifado.

Recalcó, sin embargo, que el censo sigue realizándose para determinar si hay más personas o descartar “avivados”. En cuanto a los requisitos para la contratación, no supo confirmar si se tendrán en cuenta los antecedentes policiales de los cuidacoches antes de contratarlos.

Garantiza que frentistas no van a pagar

En la entrevista para ABC Cardinal, Britos reiteró también que se contempla la excepción del pago por parte de los frentistas, ya sean residentes de casas o departamentos. Indicó que los ciudadanos solo deberán hacer un trámite en Asunción y obtener la patente en la ciudad capital para ser exonerados.

Así también, los residentes de las zonas del centro, Sajonia y Villamorra tendrán la posibilidad de estacionar hasta a 200 metros a la redonda de su lugar de residencia.

Señaló que no sabe cuántos vehículos podrán registrar los frentistas, pero se van a adherir a lo que determine el municipio mediante la reglamentación que debe ser culminada.

Por otra parte, el vocero de Parxin indicó que la concesionaria va a correr con los gastos tributarios. En cuanto a si están conformes con el costo finalmente aprobado, considerando que ellos pedían un monto mayor argumentando la inflación, dijo que se llegó a un consenso y descartó que se trabaje a pérdida.

Finalmente, prometió que la próxima semana empezarán a socializar varios detalles sobre el sistema, la aplicación digital y todo el funcionamiento del estacionamiento tarifado en Asunción para aclarar todas las dudas de la ciudadanía.

