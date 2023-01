Estacionamiento tarifado “va a expulsar a la gente” de Asunción, afirman

El candidato a diputado por Central, arquitecto Ricardo Meyer, habló este sábado sobre diferentes problemas que afectan a Asunción y al país, además de su trayectoria en el ámbito de la docencia, como exdocente y decano de la Universidad Nacional de Asunción. Además, aprovechó para cuestionar el estacionamiento tarifado en la ciudad capital, puesto que considera que está hecho para expulsar a la gente, lejos de fomentar la repoblación de Asunción.

“Yo puedo justificar de alguna manera diciendo que se va a ordenar el tránsito, van a entrar menos autos y eso es defendible en el horario diurno, pero en el nocturno tiene un afán meramente recaudatorio porque no hay tránsito. Que los estacionamientos estén ocupados, ¿cuál es el problema? No le molesta a nadie”, cuestionó.

Aseguró que el estacionamiento tarifado va a “matar la zona comercial, la vida cultural, nocturna y de ocio” en Asunción.

El transporte público es la solución

En ese sentido, resaltó que el transporte público es la solución al problema del tránsito en el país. “Mientras pensemos que el transporte individual es el problema, vamos a equivocarnos siempre, tenemos que apostar al transporte público”, insistió en entrevista para ABC Cardinal.

Planteó que los buses con aire acondicionado nada más no solucionan nada, también se deben establecer frecuencias seguras y nocturnas, asegurarse de cubrir todos los barrios y, sobre todo, integrar todos los sistemas. “Tiene que funcionar el sistema integrado de que me bajo a un bus y subo a otro sin necesidad de pagar otro pasaje, como en otros países, compro un ticket por día o por mes y me subo las veces que quiero”, propuso el candidato.

Así también señaló que desde el Congreso impulsará sobre todo los proyectos relacionados a su especialidad, sobre todo la educación pública. “Creo que desde el Parlamento a través del presupuesto se puede manejar eso, porque no tiene sentido hablar de educación, salud o viviendas si no hay recursos para llevar a cabo los proyectos, son lindas palabras nada más. Yo no vengo a prometer porque prometer es muy fácil”, enfatizó.