Machismo en la Junta: “Parece que algunas personas necesitan novio para tranquilizarse”

Serrano lamentó que en una sesión en la que se estaban tratando temas importantes como los gastos de emergencia, y ante opiniones diferentes entre los concejales de las diferentes bancadas, José Alvarenga Bonzi, conocido por un caso de compra de cédulas para elecciones partidarias, haya optado por denigrar a sus colegas con esta frase.

“Todos sabemos a qué se refiere con esta frase. Somos cuatro de 24 las mujeres que llegamos a la concejalía con las mismas facultades que los demás”, dijo.

¿Ustedes se imaginan que parte de la intervención de un colega concejal en plena sesión sea “parece que algunas personas necesitan novio para tranquilizarse”?



Totalmente desubicado y machista.



Adivinen quien fue 💆🏼‍♀️ — Pauli Serrano (@pauliserranopy) February 2, 2022

La concejala señaló que junto a sus colegas mujeres, le reclamaron en el momento a Alvarenga sus expresiones, a lo que él no respondió. Simplemente se paró y se retiró del lugar sin dar explicaciones.

“Es inaceptable que a estas alturas y tras una lucha de años contra este tipo de expresiones, el colega se exprese de esta manera”, señaló.

Sostuvo que es una práctica lamentable que está muy arraigada en la sociedad de nuestro país y que de ninguna manera la van a minimizar o dejar pasar, porque eso lleva a que la cadena continúe.

Anunció que las concejalas van a presentar una nota oficial en la que expresarán su repudio ante este tipo de actos, dejando en claro que no se tolerarán otras semejantes.

Si bien en su tuit Serrano no menciona directamente a Alvarenga, otros seguidores de la concejala lo arrobaron y le expresaron su repudio.

José Alvarenga Bonzi alega que se refería a un hombre

Alvarenga, por su parte, respondió la publicación de su colega, alegando que no lo hizo de forma direccionada. Incluso, se excusó diciendo que se refería a un hombre y no a las mujeres.

Lejos de disculparse, Alvarenga señaló: “Perdón? Yo no hice alusiones personales y hable de que en el tenor del debate no ofendamos ni hagamos alusiones a los colegas sugiriéndoles tomar tranquilizantes o tomemos un té de tilo antes para venir calmados además de conseguirnos novias o novios para no estar tan tensos”.

“Y en realidad me refería a un colega varón ni siquiera sé si mis colegas mujeres tienen o no pareja, tengo una madre y hermanas, jamás me voy a referir así a una dama. Parece que les molesta que les haya denunciado por aumentarse el salario y buscan montar un show”, añadió.

A esto, Serrano dijo que no importa si se refiera a un hombre o a una mujer, que lo que importa es que este tipo de expresiones se dejen de lado para poder avanzar como sociedad en un ambiente de respeto.