¿Designación “dictatorial”? Intentan obligar a Eugenio Jiménez a ser vicepresidente de la Corte

Antes de la elección de vicepresidente segundo, Eugenio Jiménez Rolón aclaró que no deseaba postularse y pidió a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia que no lo tengan en cuenta. A pesar de ello, cinco ministros votaron para que ocupe el cargo.

Luego de ello, Jiménez Rolón enfatizó que él no puede ser elegido porque no es candidato y desde un principio aclaró que no desea ocupar dicho cargo. Sin embargo, ministros como Alberto Martínez Simón insistieron en que este asunto sea tratado en otra sesión, alegando la necesidad de un debate.

¿Designación dictatorial a Eugenio Jiménez Rolón?

“Este no es un acto de condena; solamente las condenas se cumplen aun en contra de la voluntad del condenado. Este es un sistema democrático de derecho, donde el elemento central es la autonomía de la voluntad”, mencionó por su parte el ministro Víctor Ríos.

Ríos destacó que si Jiménez Rolón desde un principio expresó que no deseaba ocupar el cargo, no podía ser obligado. “Justamente por eso hay una etapa de conversación donde quien quiera ocupar un determinado cargo conversa y se postula. No me pueden obligar a postularme; sería una cosa absolutamente impresentable”, cuestionó.

En otro momento, incluso mencionó las “ironías del destino”, considerando que esta situación ocurre irónicamente un 3 de febrero, día en que se conmemora la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. “En el ‘89, mucha gente murió para que la gente pueda postularse, porque no podían acceder a ningún cargo, y hoy en el ejercicio de la libertad se da al revés. Alguien dice: ‘Yo no quiero postularme’ y le dicen: ‘No, vos tenés que postularte y aceptar el cargo’”, manifestó.

Por su parte, Alberto Martínez Simón defendió con insistencia su postura de dejar el debate sobre quién ocupará el cargo de vicepresidente segundo para otra ocasión, a pesar de que Jiménez resaltó varias veces que él no renuncia, sino que desde un principio no se postuló y, por ende, no podía ser elegido.

“Hay algunos conceptos que tendríamos que tratarlos jurídicamente y creo que de verdad conlleva un debate el tema de las cargas públicas y la autonomía de la voluntad. Son zonas grises. Es un tema jurídico, del derecho constitucional. Cumplimos con la obligación legal de elegir a las autoridades, independientemente de que el doctor renuncie o no”, declaró el presidente en ejercicio de la Corte.

Por otra parte, cabe mencionar que un presidente o vicepresidente de la Corte no puede volver a postularse para ocupar ningún alto cargo en las próximas elecciones de la Corte, por lo cual, al ser designado Jiménez Rolón, a pesar de solo estar un periodo de tiempo corto, lo estarían anulando para ocupar otro cargo en el futuro, detalló el periodista de ABC Carlos Ortega.

Finalmente, decidieron postergar el debate sobre la designación del vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia.