En vergonzosa sesión, César Diesel fue designado como presidente de la Corte

Con 5 votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión de ayer al Dr. César Manuel Diesel Junghanns como presidente del Consejo de Superintendencia del máximo tribunal, para el período 2023 - 2024. El ministro Eugenio Jiménez Rolón, el otro candidato que pugnó por el cargo, obtuvo solo 3 votos.

Además del suyo propio Diesel tuvo votos de los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay y Alberto Martínez Simón. Los votos para Jiménez Rolón fueron de Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos y el suyo.

Hasta minutos antes de la sesión, cada candidato tenía cuatro votos pero, según fuentes a las que accedió ABC, el ministro Alberto Martínez Simón finalmente decidió votar por Diesel a cambio de ubicar a un leal suyo en la Dirección de los Registros Públicos, que está actualmente manejada por el Dr. Antonio Fretes.

Con 50% de votos en blanco

La cantidad de votos en blanco fue uno de los temas que llamó la atención en la designación de las nuevas autoridades de la Corte, ya que en la votación para la vicepresidencia 1ª Carolina Llanes obtuvo cuatro votos, y los cuatro restantes fueron votos en blanco.

La ahora presidenta de la Sala Penal obtuvo los votos de Diesel, Martínez Simón, Benítez Riera y Garay; mientras que los restantes fueron en blanco: Ramírez Candia, Llanes (por ética), Ríos y Jiménez Rolón.

Bochornosa designación de Jiménez Rolón

Llegado el momento para la designación en la vicepresidencia 2ª, el ministro Eugenio Jiménez Rolón aclaró que no deseaba postularse para el cargo y pidió a sus colegas que no lo tengan en cuenta. Cinco ministros del máximo tribunal hicieron caso omiso a la petición y eligieron a Jiménez Rolón como vicepresidente 2°.

Los ministros que votaron por Jiménez Rolón son Luis Benítez Riera, César Garay, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Diese Junghanns. A su vez, Jiménez Rolón votó por su colega Garay; mientras que Ríos Ojeda y Ramírez Candia votaron en blanco.

Ante el resultado de la votación, el ministro Eugenio Jiménez Rolón puntualizó que su designación no era válida por haber rechazado de antemano la postulación al cargo de vicepresidente 2°. Sin embargo, el ministro Alberto Martínez Simón planteó debatir el caso en la siguiente sesión plenaria, alegando que era un tema complejo, y logró el apoyo de sus colegas Benítez Riera, Diesel y Llanes.

“Hay algunos conceptos que tendríamos que tratarlos jurídicamente y creo que de verdad conlleva un debate el tema de las cargas públicas y la autonomía de la voluntad. Son zonas grises. Es un tema jurídico, del derecho constitucional. Cumplimos con la obligación legal de elegir a las autoridades, independientemente de que el doctor (Jiménez Rolón) renuncie o no”, argumentó el ministro Martínez Simón con relación a la postura de su colega.

Jiménez Rolón rechaza designación dictatorial

Luego de ser designado como vicepresidente 2°, el ministro Eugenio Jiménez Rolón aclaró a sus colegas que no aceptaba el cargo ya que desde el principio rechazó ser postulado para el cargo. “Esto no es una renuncia, que quede claro eso, porque desde el inicio yo no acepté la posibilidad de ocupar la vicepresidencia segunda”, remarcó.

En consecuencia, pidió que sea el ministro César Garay quien ocupe dicho cargo. Sin embargo, tuvo la oposición de Martínez Simón, César Diesel, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, quienes decidieron que el tema sea debatido en la próxima sesión plenaria de la Corte.

Con esta “jugada”, el ministro Jiménez Rolón podría quedar impedido para ocupar algún cargo en el próximo periodo.

Designación dictatorial

Ríos resaltó que la imposición de Jiménez Rolón en el cargo se dio justo un 3 de febrero, fecha en que se conmemora la caída de la dictadura de Stroessner. Recordó que en el año 1989 mucha gente murió para que los paraguayos puedan acceder a los cargos, y hoy, en el ejercicio de la libertad se da al revés.

“Alguien dice: ‘Yo no quiero postularme’ y le dicen: ‘No, vos tenés que postularte y aceptar el cargo’”, cuestionó.