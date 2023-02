Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados renueva hoy sus autoridades

A pesar de que se busca el consenso para la conformación de la nueva mesa directiva en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la presidencia de la institución recaería en el senador colorado oficialista Ramón Retamozo, si es que se tiene en cuenta los 5 miembros colorados que la integran. Los que apoyarían a Retamozo serían tres colorados y ellos son: Jorge Bogarín Alfonso, el diputado cartista Hernán David Rivas, el ministro de Corte César Diesel.

El quinto miembro de extracción colorada es Oscar Paciello Samaniego, identificado con el velazquismo, pero habría que ver si apoya a Retamozo. Más bien optaría por el diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla, para la presidencia del JEM.

Lea más: Tras denuncia de fraude habría cambio en el JEM

Justamente, Rodrigo Blanco Amarilla, tendría además el apoyo del ministro de Corte liberal Manuel Dejesús Ramírez Candia y de la senadora liberal Hermelinda Alvarenga.

Con estos números, tanto Retamozo como Blanco Amarilla tendrían cuatro votos cada uno. También las vicepresidencias, primera y segunda, tendrán que ser consensuadas.

La elección de autoridades del Jurado para el periodo 2023-2024, está previsto en la sesión que se realizará este martes 21 de febrero, a partir de las 13:30. La renovación de la mesa directiva figura en el punto 5 del orden del día.

Escándalo por reelección de Bogarín como titular del JEM

La reelección del actual titular del JEM Jorge Bogarín Alfonso causó un revuelo porque la Ley N° 6814 que regula el Jurado, prevé la no reelección por periodo consecutivo en esta institución. No obstante, Bogarín Alfonso había argumentado que su primera elección como titular del JEM se había realizado bajo lo que prescribía la entonces norma vigente N° 3759, y no la actual ley que prohíbe la reelección consecutiva.

Llamó la atención que el propio Oscar Paciello fue quien solicitó la anulación de la reelección de Bogarín Alfonso como presidente del JEM, a pesar de que fue Paciello en una sesión anterior quien había argumentado que no había impedimentos para que Bogarín Alfonso continúe al frente del Jurado.

Lea más: Colorados buscarían copar el Jurado de Magistrados

Lo que dice la ley sobre la presidencia del Jurado

La ley N° 6814 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos y que deroga la Ley N° 3759/2009″, dispone sobre la presidencia del Jurado:

Artículo 1.° El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en adelante denominado el Jurado, elegirá de entre sus miembros a su Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°, quienes durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos por única vez y en ningún caso en periodos consecutivos, mandato que no se podrá reducir o ampliar ni revocar. La elección se hará en el mes de febrero de cada año, en el orden enunciado, por medio del voto público y por una mayoría simple de los miembros.

Lea más: Evitar contaminación política en JEM

Evitar “contaminación” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

En julio de 2018, luego de conocerse el escándalo de los “audios filtrados”, el diputado liberal Eusebio Alvarenga, había manifestado públicamente que tenía la intención de que ningún legislador ocupe la presidencia de esta institución para evitar la “contaminación política” en el Jurado.

Las manifestaciones de Alvarenga las realizó luego de conocerse públicamente a finales de 2017 la forma en que el entonces presidente del JEM el senador colorado Oscar González Daher (ya fallecido), realizaba “aprietes” a jueces y fiscales en los casos que eran de su interés.

Sin embargo, ese deseo de evitar la “contaminación política” del JEM fue rápidamente olvidada por el senador Alvarenga quien en el 2018 ya estaba apoyando la designación de políticos como titulares del Jurado.