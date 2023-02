MEC pide a docentes y directores que no exijan compra de útiles

Autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizaron este mediodía una conferencia de prensa en la que brindaron información relacionada a la entrega de kits de útiles escolares. La viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, exhortó a los directivos y profesores de escuelas públicas, privadas y subvencionadas a pensar en el contexto sociecononómico de las familias antes de exigir la compra inmediata de los insumos.

Respecto a las escuelas y colegios públicos, Sosa insistió en que ni profesores ni directores soliciten la compra de otros útiles, sobre todo materiales de trabajo, ya que se distribuyen los kits. Afirmó: “la cantidad de cuadernos que ha sido entregada corresponde a las materias vigentes y los cuadernillos han reemplazado al usual cuaderno en el área de legua y matemáticas, porque todas las actividades ya están en ese cuadernillo para ser completadas”.

En el caso de las instituciones privadas y subvencionadas, el mensaje de la funcionaria de Estado fue que sean comprensivos con el contexto socioeconómico de las familias, a fin de “dar los tiempos requeridos para la adquisición de esos útiles”.

La conferencia de prensa se realizó luego que aparecieran las primeras denuncias de estudiantes, docentes y padres, que afirman no haber recibido los kits de útiles escolares de parte del MEC. Alcira Sosa dijo que quienes no recibieron aún los kits, durante la redistribución de los útiles, los tendrán, haciendo énfasis por ello en el pedido a los docentes, de que no requieran fotocopias ni cuadernos a los estudiantes.

¿Dónde faltan kits de útiles escolares?

La primera en denunciar que el MEC no entregó los kits de útiles escolares a todos sus beneficiarios fue la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy). Según datos de esta organización, de 164 colegios que se adhirieron a la contraloría estudiantil realizada por el gremio, en 16 no llegaron los kits.

“De los 16 colegios, 13 corresponden a San Pedro, uno a Concepción y dos a Asunción y Central”, afirmó la representante de la Unepy, Mercedes Montiel. Los datos forman parte de la contraloría estudiantil del año 2023.

Entre las instituciones citadas por la Unepy, en el departamento de San Pedro figuran los colegios: San José, María Auxiliadora y Niño Jesús del distrito de San Vicente Pancholo; Santa Rita, de Yataity del Norte; Colegio Nacional de Lima y Perpetuo Socorro, del distrito de Lima; Sargento Francisco Montania y General Marcial Samaniego, de Naranjito, entre otros.

En Concepción, no llegaron los kits de útiles al colegio San Carlos, según la contraloría estudiantil.

Por otra parte, la directora de la escuela básica N° 608 Santa Rosa, de Ypacarai, Juana Noguera, confirmó que 20 estudiantes tampoco cuentan con los kits de útiles escolares.

Reclamos por falta de útiles no pasan de 100, afirmó director del MEC

El director de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Hugo Tintel, afirmó que no pasan de 100 los reclamos de que no llegaron los kits de útiles. Añadió que el índice de retrasos o falta de entrega apenas llega al 1%, lo que representa un éxito para la cartera educativa.

La ministra Alcira Sosa dijo que en muchas instituciones de San Pedro ya fueron subsanados los inconvenientes y que prosigue la redistribución de los insumos. Sobre el reporte de Unepy, remarcó que se trata de una cifra mínima, respecto a las 9.400 instituciones educativas a las que llegaron.

Desde el MEC confirmaron la entrega de insumos escolares a 1.393.634 estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas subvencionadas, por lo que restarían unos 1.549 alumnos para completar el operativo a nivel país