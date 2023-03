Gustavo Ocampos votó en contra de la transparencia, pero ahora está a favor

El camarista Gustavo Ocampos, uno de los postulantes a ministro de la Corte Suprema de Justicia votó por revocar la emblemática sentencia del entonces juez penal de Garantías Rubén Riquelme quien hizo lugar a un amparo promovido por el periodista de ABC Juan Carlos Lezcano para acceder a documentos.

“Podemos concluir y apoyados en las normas invocadas antecedentemente, que Ia provisión y acceso directo a las declaraciones juradas por los ciudadanos sin distinción y sin justificación, no se halla incluida en forma expresa en la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental (Ley N° 5282/1a). Si se halla reglada en la Ley N° 5033/13, ‘Que reglamenta el Artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos”, que en su artículo 3″ inciso 5), autoriza a la Contraloría General de la República a dar a conocer los datos contenidos en las mismas a través de Órganos Jurisdiccionales y no en forma libre y de acceso directo al ciudadano, sin intervención de dichos órganos Jurisdiccionales. Es mi voto”, refirió el Dr. Ocampos en el amparo.

Tribunal en mayoría votó a favor de la concesión del amparo

En esta causa, la sentencia a favor del amparo fue ratificada por el Tribunal de Apelación, primera sala, en mayoría, con los votos de los magistrados Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez, el primero de ellos -quien también se postula a la máxima instancia judicial- fue preopinante.

“Se tiene que las DD.JJ. no son información de carácter privado o reservado porque no hay ley que las califique como tal, y al no ser de este carácter por contrario sensu es de carácter público, y al ser público el ciudadano debe acceder a ella siempre que lo solicite, es por ello que al caso no puede ser aplicable el art. 3° inc- 5 de la Ley 5033/ 13 en lo referente de “a través de órganos jurisdiccionales’, por tanto estos agravios no se erigen como tal y deben ser rechazados”, refirió el Dr. Santander.

“Hoy día puedo decirles que ha cambiado mi percepción y las declaraciones juradas de todo funcionario público, es pública, se entiende?”, dijo hoy Ocampos en declaraciones a ABC Cardinal, al explicar la decisión plasmada en el Acuerdo y Sentencia N° 30, del 7 de junio del 2018.