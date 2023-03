Ocampos, ternado para la Corte: “No estoy en contra de la transparencia”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el camarista Gustavo Ocampos, elegido ayer como parte de la terna de candidatos para reemplazar al jubilado ministro Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, expresó su postura en torno al acceso a la información pública.

En 2018, cuando era miembro del Tribunal de Apelaciones, Ocampos fue el único miembro que votó contra una sentencia que ordenó a la Contraloría General de la República haga públicas las declaraciones juradas de altos funcionarios del Estado del periodo entre 1998 y 2017.

En 2018, Ocampos argumentó su decisión diciendo que “la provisión y acceso directo a las declaraciones juradas por los ciudadanos sin distinción y sin justificación, no se halla incluida en forma expresa en la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, interpretando que la ley permitía solamente “dar a conocer los datos contenidos en las mismas a través de Órganos Jurisdiccionales, y no en forma libre y de acceso directo al ciudadano”.

Sin embargo, Ocampo afirmó hoy que su percepción del asunto ha cambiado desde entonces.

“No estoy en contra de la transparencia”

“La declaración jurada de todo funcionario público es pública”, dijo Ocampos, enfatizando que esa informaciónn pública debe ser otorgada a cualquier ciudadano que la solicite, sin que este tenga que dar explicaciones sobre por qué solicita la información.

“Yo no estoy en contra de la transparencia, en aquel entonces solo hablaba de declaraciones juradas, en todo lo demás estoy a favor de la transparencia”, agregó.

Ocampos dijo no tener problema con que “abran mis declaraciones”.

“Si yo fuera corrupto, eso saltaría a la vista. Yo no puedo llevar un estándar de vida que no esté acorde a mis ingresos, si salto en situaciones o conductas sospechosas automáticamente Contraloría debería examinar esa situación”, reflexionó. “En el desempeño de la función pública he sido bastante transparente, considero que son válidas las críticas a los fallos pero mi conducta está a la vista”.

Afirmó que si es elegido como ministro de la Corte y debe trabajar en la Sala Constitucional, “siempre interpretaré la Constitución en base a la ley y no en función a mis intereses particulares”.

En la evaluación de postulantes para el cargo de ministro de la Corte Suprema, Ocampos quedó en el puesto 23. En la ronda 18 de votaciones del Consejo de la Magistratura, el lunes, Ocampo obtuvo siete votos de los consejeros Pedro Santa Cruz, César Ruffinelli, Jorge Bogarín Alfonso, Eugenio Jiménez Rolón, Oscar Paciello, Roberto González y Enrique Kronawetter, para ingresar a la terna.

Mañana, el Consejo de la Magistratura debe volver a reunirse para dar continuidad a la sesión ordinaria en la que debe elegir al tercer y último miembro de la terna, que luego debe ser presentada al Congreso Nacional