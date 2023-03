Diputado cartista critica al embajador de EE.UU. por hacer “proselitismo de su orientación sexual”

En comunicación con ABC Cardinal, el diputado Derlis Maidana, de la facción cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se refirió a los ataques verbales hechos recientemente por miembros del cartismo contra el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en torno a su orientación sexual, que llegan luego de que el expresidente Horacio Cartes y varios otros actores políticos paraguayos hayan sido acusados de corrupción y sancionados por el Gobierno estadounidense.

En los últimos meses, el embajador Ostfield –quien es abiertamente homosexual– ha sido el portavoz de sanciones impuestas por el Departamento de Estado de EE.UU. por supuestos hechos de corrupción contra el expresidente Cartes, el actual vicepresidente Hugo Velázquez y el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, entre otros.

Maidana dijo que -si bien personalmente “no tengo nada en contra de estas personas que eligen su opción sexual”- Paraguay “es conservador de por sí” y “siempre hubo en la sociedad paraguaya algún tipo de demarcación”.

“Hay una tendencia natural en la sociedad paraguaya a rechazar a las personas con esa orientación”, reflexionó, al tiempo de cuestionar que el embajador Ostfield “muchas veces hasta ya hace proselitismo de su orientación sexual”.

Insitió en que, si bien “son cuestiones subjetivas”, él está “de acuerdo en la condena de la sociedad al embajador por el proselitismo de su orientación sexual”.

“Seguimos siendo un país que se lleva mucho por las costumbres, para el paraguayo no es normal que el embajador vaya a un programa y diga: ‘Mi novio y yo’. Tiene derecho, pero esa especie de proselitismo de su orientación sexual no solo les cae mal a colorados”, enfatizó.

Supuesta injerencia

El diputado Maidana afirmó que las designaciones hechas por Estados Unidos, anunciadas en conferencias de prensa por el embajador Ostfield, demuestran una injerencia del Gobierno estadounidense en el proceso electoral paraguayo, señalando que las designaciones se centran mayormente en personas vinculadas al Partido Colorado.

“Creemos que hay más personas que deberían estar en la lista si ellos actuaran con ecuanimidad, de todos los partidos políticos”, dijo. “(Los estadounidenses) intentan afectar el proceso electoral paraguayo”, añadió.

El legislador cartista cuestionó que el Gobierno estadounidense anuncie las designaciones por corrupción “siempre en los momentos electorales” y que no haya hecho designaciones similares ante escándalos de corrupción en otros países como Brasil, Argentina o Perú.

Además, dijo que “si va a haber esas designaciones (…) tienen que ser (dirigidas a) representantes de todos los partidos y por hechos cometidos en los Estados Unidos”, al tiempo de señalar que la Constitución Nacional paraguaya da derecho a todos los ciudadanos a la presunción de inocencia.

Maidana opinó que Estados Unidos busca una “alternancia” en el poder en Paraguay.

Los “significativamente corruptos”

En total son nueve los ciudadanos paraguayos que han sido señalados por el Gobierno de los Estados Unidos por supuestos hechos de corrupción desde 2019.

Los primeros fueron el ex senador colorado Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, a finales de 2019. Les siguieron el ex diputado colorado Ulises Quintana en 2021, el expresidente Cartes y el vicepresidente Velázquez en 2022 y el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Édgar Melgarejo y Vicente Andrés Ferreira, la semana pasada.

La situación de Bogarín Alfonso

Consultado sobre la situación de Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que fue uno de los designados por Estados Unidos por supuesta corrupción la semana pasada, el diputado Maidana dijo que “como cualquier otro (ciudadano paraguayo) tiene derecho a ser juzgado por tribunales de nuestro país” y no dijo si el cartismo acompañaría o rechazaría un hipotético pedido de juicio político.

Sobre la postura del cartismo en torno a la camarista María Teresa González, ternada como candidata para sustituir a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, luego de afirmaciones del candidato presidencial opositor Efraín Alegre de que la facción colorada cartista apoyaría su candidatura, el legislador Maidana dijo desconocer la existencia de algún tipo de compromiso a tal efecto por parte de su bancada.