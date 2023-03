Kronawetter aseguró que investigarán denuncia y no permitirán más descreimiento en el JEM

El representante del Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Enrique Kronawetter, refirió que harán todo lo posible por investigar la denuncia realizada por el senador Pedro Santacruz, quien dijo que Rodrigo Blanco, Jorge Bogarín y Hernán Rivas realizan aprietes desde el JEM.

A su vez, indicó con respecto a la manifestación que realizaron “hurreros”, a favor de Bogarín, el día que sacaron a Jorge Bogarín del JEM por ser designado significativamente corrupto, que debe actuarse con prontitud para determinar la responsabilidad de funcionarios que estuvieron en esta “protesta”.

Lea más: Consejo de la Magistratura designa a Kronawetter como su representante ante el JEM

“No son funcionarios de una persona”

“No es el tema si fue fuera del horario sino porque fue con respecto a una decisión que adoptó el pleno. Ellos no son funcionarios de una persona sino funcionarios públicos de la nación. Como funcionarios públicos no tenemos por qué salir a favor de tal persona sino tener fidelidad a la Constitución. Hay un Código de ética y lo que hicieron no es conveniente para una República”, advirtió. Añadió que todo se definirá una vez que se realice un sumario.

Vea: Video: manifestantes y hurreros de Bogarín se cruzan frente al Consejo de la Magistratura

Señaló que cuando se abre un sumario contra la actuación de funcionarios, es conveniente poner plazos cortos, por lo mismo establecieron quince días.

Sostuvo que si se encuentran indicios de hecho punible, se podrían derivar los antecedentes a la Fiscalía.

Investigarán fallo sobre exfiscal Jorge López Lohman

En otro orden Enrique Kronawetter indicó que solicitó una auditoría interna para revisar el fallo del JEM cuando habían apartado de su cargo al fiscal Jorge López Lohman, quien supuestamente investigaba a personas vinculadas a Jorge Bogarín.

“Solicito una evaluación de si se siguieron todos los pasos, porque a mi modo de ver es un apresuramiento para dictar sentencia”, puntualizó Kronawetter.

En referencia general a todas las irregularidades, dijo que pedirá a la Dirección Jurídica una reevaluación de las mismas, pues no permitirán que una institución como el JEM, que “ya estuvo en el ojo de la tormenta, vuelva a caer en el descreimiento.

Lea: En vivo: el embajador de Estados Unidos anunció nuevas designaciones por corrupción

Podrían derivar denuncia al Ministerio Público

“No tenemos nada que ocultar. Esa denuncia que hizo el senador la vamos a evaluar, y si hay indicios de hecho punible, estamos obligados a poner a conocimiento del Ministerio Público”, adelantó.

Mencionó que volverá a hablar con el senador Santacruz y garantizó que guardará prudencia con respecto a la información que reciba, para eventualmente impulsar una denuncia y que la Fiscalía investigue.