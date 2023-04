Voto en minoría evidencia “arbitraria” remoción del fiscal López Lohman

El abogado Jorge Eduardo López Lohman, destituido del Ministerio Público el 9 de noviembre del año 2021 recurrió a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad, el 15 de marzo de 2022, contra la Sentencia Definitiva N° 40 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la cual fue removido de la fiscalía por “mal desempeño de funciones”.

El ex fiscal argumentó que el voto del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera, al que se adhirió la entonces representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Mónica Seifart, evidencia que su destitución del Ministerio Público fue inconstitucional.

La destitución de López Lohman fue por no haberse excusado de entender en la causa “Ministerio Público contra Daniel López Fernández s/ abuso sexual, coacción sexual y violación en San Pedro”, a pesar de existir suficiente causal; y por haber imputado y no excusarse de seguir en la causa.

Con el voto en minoría por la absolución Benítez Riera alegó que no correspondía la remoción, porque había duda razonable sobre el actuar del entonces fiscal, que no permitía afirmar con grado de certeza positiva el mal desempeño de funciones.

Agrega que si bien López Lohman admitió tener una íntima amistad con Ovidia Cubilla, la funcionaria fiscal que presentó la denuncia en contra del actuario Vicente Ferreira y otras dos personas, no existe causal para que el entonces fiscal se excuse del caso, ya que la denunciante no es parte del proceso, ya que no es ni la víctima ni el imputado, según resalta en su voto Benítez Riera.

Jurado violó la Constitución, afirmó López Lohman

El entonces fiscal López Lohman fue denunciado ante el Jurado por haber imputado el 25 de enero del año 2019 al actuario judicial Vicente Ferreira y otras dos personas, por el supuesto delito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso para beneficiar a un proceso por abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, en San Pedro.

En la acción de inconstitucionalidad promovida bajo patrocinio del abogado Jorge Kronawetter, el fiscal destituido López Lohman (fallecido el 4 de mayo de 2022) fundamentó que su remoción fue “infundada y viola el artículo 256 de la Constitución Nacional”.

Exfiscal López Lohman murió “esperando justicia”

A más de un año, hasta la fecha la Sala Constitucional sigue sin siquiera integrarse para atender la acción que promovió el fiscal destituido quien falleció el 4 de mayo de 2022, luego de luchar contra el cáncer y de no poder seguir con el tratamiento que estaba haciendo en San Pablo, Brasil debido a que se quedó sin sueldo y sin el seguro del IPS, según lo comentado por su familia.

“Mi papá en todo momento creyó en la justicia, él era muy honorable, eso es lo que queremos resaltar, él nunca creyó que la justicia no iba a hacer justicia, hasta el último creyó que le repondrían, eso le enfermó, le quitaron de IPS, su salario, se tuvo que internar, tuvo que sacar de donde podía para pagar su internación y nadie le hizo caso”, menciona la hija.

Emita resaltó que el pedido de su familia es que se limpie el nombre de su padre.

Piden al JEM auditar el expediente

El nuevo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación del Consejo de la Magistratura, Alfredo Enrique Kronaweter pidió una auditoria de la causa del destituido y fallecido exfiscal de San Pedro Jorge Eduardo López Lohman, en noviembre del año 2021.

El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura explicó que la solicitud es para indagar si el proceso que terminó con la destitución de López Lohman se dio legalmente.

Jorge López Lohman fue removido del Ministerio Público con los votos de Jorge Bogarín Alfonso, en ese entonces vicepresidente del Jurado y amigo del procesado Vicente Ferreira; el senador colorado Enrique Bacchetta, el diputado por el PLRA Rodrigo Blanco, el diputado Hernán Rivas (ANR) y el senador liberal Fernando Silva Facetti.