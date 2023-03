Fiscal destituido colaboró en la investigación a “los significativos” Bogarín y Ferreira, afirman familiares

En la mañana de este jueves fueron designados significativamente corruptos por el Gobierno de los Estados Unidos el extitular de Dinac Édgar Melgarejo, el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Jorge Bogarín Alfonso y el funcionario de la Fiscalía Vicente Andrés Ferreira Rodríguez. Estos dos últimos están ligados al caso de destitución del fiscal de San Pedro, Jorge Eduardo López Lohman, quien tras el hecho falleció a los pocos meses, y sus familiares dieron una exclusiva entrevista a ABC Color para sacar a la luz los pormenores del mismo.

Emita López, hija del destituido fiscal López Lohman, afirmó que su padre imputó al funcionario Vicente Andrés Ferreira Rodríguez por mal desempeño de sus funciones, pero resulta que el imputado era socio cercano del miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Jorge Bogarín, según menciona.

Una vez imputado, el propio Ferreira pidió en una nota al JEM que el fiscal López sea destituido, descaradamente fue el propio Bogarín quien mocionó ante sus colegas que el fiscal sea removido de sus funciones. El resultado fue la destitución con el voto del propio Bogarín, que en ese momento era vicepresidente del JEM, el senador colorado Enrique Bacchetta, el diputado liberal Rodrigo Blanco, el diputado colorado Hernán Rivas y el senador liberal Fernando Silva Facetti.

“Mi papá en todo momento creyó en la justicia, él era muy honorable, eso es lo que queremos resaltar, él nunca creyó que la justicia no iba a hacer justicia, hasta el último creyó que le repondrían, eso le enfermó, le quitaron de IPS, su salario, se tuvo que internar, tuvo que sacar de donde podía para pagar su internación y nadie le hizo caso”, menciona la hija.

“Él (fiscal López) hasta lo último no creía, le había llegado una notificación de que podía perder su puesto y él no creía, seguía apelando eso, él pensaba que se iba a hacer justicia (...) él se internó en marzo del 2022 (a consecuencia de un cáncer ) y cuando estábamos con él nos decía que le iban a llamar que se iba a arreglar todo, que iba a volver a su puesto, evidentemente ya no pudo salir de ahí y perdió así la vida (el 4 de mayo del 2022) y no se pudo defender más, nosotros con mi hermana lo que queremos es que se limpie su nombre, porque era un honorable abogado y fiscal, que no hizo mal su trabajo”, asegura.

Los designados “significativamente corruptos”, Bogarín y Ferreira eran socios

En otro momento explicó que hubo cosas llamativas en el pedido de destitución del fiscal porque él ni siquiera estaba de turno. “Bogarín le imputa a él por mal desempeño de sus funciones siendo que cuando eso no estaba ni de turno, él estaba de vacaciones y le buscaron algo, fue una nota que le llegó a la secretaria y la secretaria no le avisó a él y por eso le imputan y piden que se le saque. El poder que tenía Bogarín era muy grande por lo visto porque logran que lo saquen. Pero él logra demostrar la cadena de sucesos, a él se lo saca porque Ferreira y Bogarín eran socios, aparte socios de tragos, (...) mi papá consiguió las fotos y la prueba de todo, cómo ellos salían, se iban a pescar y él colaboró con la investigación de la embajada (de EE.UU.), llegó a hacer su parte para que estas personas caigan, lastimosamente él ya no está. Pero los que quedamos queremos que en su nombre se haga justicia”, exclamó.

El fiscal Jorge López Lohman fue destituido en noviembre de 2021 y no pudo seguir con el tratamiento contra el cáncer que se estaba realizando en San Pablo, Brasil, debido a que se quedó sin sueldo y sin seguridad social, sin IPS. Su salud se deterioró más y la enfermedad empeoró, aseguran sus familiares. “Tuvimos que sacar dinero de todos lados para pagar los hospitales, porque a él le quitaron todos los beneficios (sueldo y seguridad social), su IPS no podía usar, nosotros hicimos notas para que le consideren... o sea, grande, grande le perjudicaron. Él contaba en la primera nota que le hicieron que como ya estaba enfermo esto fue un golpe que no se esperaba, aceleró su enfermedad”, finalizó la hija.